О кирпичных заводах нашего края

Кирпичные заводы в Пруссии появились конечно не сразу, — долгое время кирпичи делали отдельные хозяева. Производимый ими кирпич был больших размеров, однако, как показывает время, качество его было довольно неплохим.
В этих краях строительство шло бурными темпами и во второй половине XVIII века и начале XIX века стали открываться заводы по производству кирпича. Появились как крупные производители, такие, как фирма Карла Брандта, о котором уже писалось здесь на сайте, так и небольшие заводики.
Практически в каждом посёлке были свои небольшие предприятия по производству кирпича. Достоверно известно, что два производителя кирпича были в Ввальтеркемене (поселок Ольховатка) и по одному производителю в Мальвишкене (поселок Майское), Немерсдорфе (посёлок Маяковское), Прусишке (посёлок Брянское) и Кулигкемене (посёлок Липово). Всего в окрестностях Гумбиннена существовало порядка десяти небольших заводиков разной оснащенности.
Каждый производитель имел отличительный знак, которым периодически клеймил свой кирпич.
В советские годы в городе Гусеве тоже был завод по производству кирпича. Он открылся в 1974 году и благополучно погиб в девяностые годы.
Владимир Летягин