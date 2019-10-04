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Информационный сайт города Гусева

О кирпичных заводах нашего края

4 октября 2019, 13:23
Более 20 лет назад в городе Мамоново местный энтузиаст Дмитрий Шилов основал музей Прусского кирпича, где есть экземпляры и с Гумбиненских заводов. Содержимое зала этого музея подтолкнуло написать небольшую заметку о производстве кирпича в наших краях.

Кирпичные заводы в Пруссии появились конечно не сразу, — долгое время кирпичи делали отдельные хозяева. Производимый ими кирпич был больших размеров, однако, как показывает время, качество его было довольно неплохим.

В этих краях строительство шло бурными темпами и во второй половине XVIII века и начале XIX века стали открываться заводы по производству кирпича. Появились как крупные производители, такие, как фирма Карла Брандта, о котором уже писалось здесь на сайте, так и небольшие заводики.

Практически в каждом посёлке были свои небольшие предприятия по производству кирпича. Достоверно известно, что два производителя кирпича были в Ввальтеркемене (поселок Ольховатка) и по одному производителю в Мальвишкене (поселок Майское), Немерсдорфе (посёлок Маяковское), Прусишке (посёлок Брянское) и Кулигкемене (посёлок Липово). Всего в окрестностях Гумбиннена существовало порядка десяти небольших заводиков разной оснащенности.

Каждый производитель имел отличительный знак, которым периодически клеймил свой кирпич.

В советские годы в городе Гусеве тоже был завод по производству кирпича. Он открылся в 1974 году и благополучно погиб в девяностые годы.

Владимир Летягин
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