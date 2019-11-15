Дайджест добрых дел в Гусеве от волонтеров

1 ноября волонтеры помогали в подготовке помещения для открытого первенства МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе, посвящённого Дню народного единства, среди юношей 2004 г. р. и моложе., в рамках акции «Доброе Дело».
1 ноября, в рамках акции «Добро в дома», волонтеры оказывали адресную помощь жителю нашего города, который на данный момент малоподвижен, в связи с переломом. Мальчишки помогли занести в квартиру дрова и вынести мусор.
2 ноября, в рамках акции «Добро в дома», волонтеры победы помогли вдове ветерана Великой Отечественной войны подготовить участок к зиме. Перекопали огород и вынесли мусор.
2 ноября для активной и творческой молодежи в Городском доме культуры проведена тематическая вечеринка «Мафия в городе». Во встрече принимали участие члены клуба «Мафия», а также приглашенные гости. Молодые люди провели интерактивный «мафиозный» квест, потанцевали и весело провели время.
7 ноября, в рамках акции «Добро в дома», волонтеры вновь помогали жителю нашего города в подготовке дров для отопления квартиры.
8 ноября волонтеры ПМК провели «ДоброУрок» в 4 классе МОУ СОШ № 3. Ребятам предложили создать собственную планету добра, придумать населяющих ее животных, а так же сотворили настоящее чудо — прямо в классе прошел настоящий дождь!
11 ноября волонтеры победы приняли участие в памятном мероприятии, посвященном установке информационного стенда о судьбе и подвиге младшего унтер-офицера 1-го гусарского Сумского полка Александра Абрамовича Виленкина в поселке Майское, в честь 101-й годовщины окончания Первой мировой войны.
11 ноября волонтеры победы провели памятную акцию «День перемирия» на памятнике Штыковая атака, в честь 101-й годовщины окончания Первой мировой войны.
12 ноября волонтеры победы провели тренинг-игру «Остров», нацеленную на командообразование, стрессоустойчивость, а также преодоление ограничений и рамок, которые мы часто устанавливаем сами себе.
13 ноября Подростково-молодежный клуб провел ДоброУрок, приуроченный к Международному дню слепых. На встречу были приглашены члены местного отделения Всероссийского общества слепых, воспитанники центра «Росток» и активная молодежь города.