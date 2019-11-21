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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации провёл в посёлке Первомайское приём граждан

21 ноября 2019, 16:33
20 ноября в посёлке Первомайское Гусевского городского округа Александр Китаев провёл приём граждан. Глава заслушал доклад начальника Калининского территориального отдела Василия Боролюка. Жители Первомайского, а также близлежащих поселков Подгоровки, Ломово задали главе актуальные вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальной и социальной сферами, обозначили проблемы, требующие решения.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по всем вопросам глава городской администрации дал гражданам ответы, а по некоторым — поручения сотрудникам администрации.
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И
# 1Избиратель
и представитель НАТО, по совместительству заместитель Главы администрации, Евгений Черногорский так сурово на нашего Саныча так смотрит.
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
01
у
# 2у
По польски)))))
Сегодня, 21:18   ЦитироватьОтветить
00
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