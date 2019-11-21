Глава городской администрации провёл в посёлке Первомайское приём граждан

20 ноября в посёлке Первомайское Гусевского городского округа Александр Китаев провёл приём граждан. Глава заслушал доклад начальника Калининского территориального отдела Василия Боролюка. Жители Первомайского, а также близлежащих поселков Подгоровки, Ломово задали главе актуальные вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальной и социальной сферами, обозначили проблемы, требующие решения.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по всем вопросам глава городской администрации дал гражданам ответы, а по некоторым — поручения сотрудникам администрации.