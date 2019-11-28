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Информационный сайт города Гусева

Храм Всех Святых отметил третью годовщину со дня освящения

28 ноября 2019, 11:53
Храм Всех Святых отметил третью годовщину со дня освящения
27 ноября в гусевской православной общине было совершено торжественное богослужение в честь третьей годовщины со дня освящения храма Всех Святых Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом на своей странице рассказал протоиерей Георгий Матвеев.

После божественной литургии настоятель прихода протоиерей Георгий Матвеев поздравил прихожан с «Днем рождения» храма и поблагодарил всех, кто участвовал в его возведении.

«Многая лета» пропели главному ктитору и руководителю строительства храма Н. Н. Цуканову. На службе присутствовали строители церкви, которых от лица прихода также поблагодарили за терпение и добросовестность.

Благодарственные грамоты были вручены предпринимателям Гусева, которые отозвались на просьбу отца Георгия поучаствовать в благоукрашении недавно освященного придела в честь Великомученика Георгия Победоносца.

После службы все присутствующие были приглашены на праздничный обед в трапезную храма.
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# 1Гость Владимир
У пешеходнова моста тоже юбилей- 3 года как деньги заложеные на мост потратили себе на премии чиновники
Сегодня, 12:24   ЦитироватьОтветить
60
1
# 2123
Шёл 2116 год, прошло сто лет, мост достроили внуки чиновников, управляя процессом из Монако, а холопы так и продолжали нести свои деньги нищим, стоищим на паперти. The end. 
Сегодня, 12:32   ЦитироватьОтветить
31
с
# 3симен
А потему батюска к меноре обрасяется
Сегодня, 14:09   ЦитироватьОтветить
11
А
# 4Атеист
Кстати, храм можно использовать, когда наши придут, как зернохранилище! Или как театр. Театра в Гусеве как раз не хватает.
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить
42
к
# 5каменный гость
Цитата: Атеист
Кстати, храм можно использовать, когда наши придут, как зернохранилище! Или как театр. Театра в Гусеве как раз не хватает.
Атеист, когда наши придут, там будет Дом пионеров
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Горожанин
Зачем было строить если присутствующие два десятка бабушек свободно разместились бы и в старой церкви. А лет через 10 и многих из этих не станет
Сегодня, 16:15   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 7ГераБуФфон
Цитата: каменный гость
Цитата: Атеист
Кстати, храм можно использовать, когда наши придут, как зернохранилище! Или как театр. Театра в Гусеве как раз не хватает.
Атеист, когда наши придут, там будет Дом пионеров
в советское время,это место проектировалось под Дворец Культуры  bowtie 
Сегодня, 17:42   ЦитироватьОтветить
00
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