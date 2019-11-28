Храм Всех Святых отметил третью годовщину со дня освящения 28 ноября 2019, 11:53

27 ноября в гусевской православной общине было совершено торжественное богослужение в честь третьей годовщины со дня освящения храма Всех Святых Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом на своей странице рассказал протоиерей Георгий Матвеев.



После божественной литургии настоятель прихода протоиерей Георгий Матвеев поздравил прихожан с «Днем рождения» храма и поблагодарил всех, кто участвовал в его возведении.



«Многая лета» пропели главному ктитору и руководителю строительства храма Н. Н. Цуканову. На службе присутствовали строители церкви, которых от лица прихода также поблагодарили за терпение и добросовестность.



Благодарственные грамоты были вручены предпринимателям Гусева, которые отозвались на просьбу отца Георгия поучаствовать в благоукрашении недавно освященного придела в честь Великомученика Георгия Победоносца.



После службы все присутствующие были приглашены на праздничный обед в трапезную храма.