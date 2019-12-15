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Колосков Алексей Алексеевич — Герой Советского Союза

15 декабря 2019, 15:38
Колосков Алексей Алексеевич Колосков Алексей Алексеевич
О ефрейторе Колоскове Алексее Алексеевиче в нашем районе знают довольно хорошо. В своё время его именем был назван колхоз, который находился в районе посёлка Ольховатки. Также именем героя названы улицы в городах Щекино (недалеко от этого города он родился), Туле и Калининграде.

В ряды рабоче-крестьянской армии Алексей Алексеевич вступил в 1942 году. В начале 1943 года зачислен в ряды элитной Московско-Минской Гвардейской стрелковой дивизии и отправлен фронт, где был наводчиком противотанковой батареи. Воевал на Курской дуге, освобождал Белоруссию и Литву.

Свой последний бой Алексей Алексеевич принял 26 октября 1944 при обороне плацдарма юго-восточнее Гумбиннена на реке Роминта (Красная). Артиллерия 1-й гвардейской дивизии отражала атаку немецких танков, прерывающийся в тыл 36-го Гвардейского корпуса. Их необходимо было остановить любой ценой.

Когда расчёт орудия Алексея Алексеевича погиб полностью, он один продолжал вести огонь по танкам противника, в результате чего тоже погиб.

В марте 1945 года Алексей Алексеевич был удостоен звания героя Советского Союза. Также был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу.

Мемориальная доска Колоскову Алексею Алексеевичу
Мемориальная доска Колоскову Алексею Алексеевичу

Колосков Алексей Алексеевич похоронен в посёлке Ольховатка.

Владимир Летягин
Я
# 1Ярослав
В центре Калининграда его именем названа улица
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