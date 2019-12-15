Колосков Алексей Алексеевич — Герой Советского Союза

В ряды рабоче-крестьянской армии Алексей Алексеевич вступил в 1942 году. В начале 1943 года зачислен в ряды элитной Московско-Минской Гвардейской стрелковой дивизии и отправлен фронт, где был наводчиком противотанковой батареи. Воевал на Курской дуге, освобождал Белоруссию и Литву.
Свой последний бой Алексей Алексеевич принял 26 октября 1944 при обороне плацдарма юго-восточнее Гумбиннена на реке Роминта (Красная). Артиллерия 1-й гвардейской дивизии отражала атаку немецких танков, прерывающийся в тыл 36-го Гвардейского корпуса. Их необходимо было остановить любой ценой.
Когда расчёт орудия Алексея Алексеевича погиб полностью, он один продолжал вести огонь по танкам противника, в результате чего тоже погиб.
В марте 1945 года Алексей Алексеевич был удостоен звания героя Советского Союза. Также был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу.
Мемориальная доска Колоскову Алексею Алексеевичу
Колосков Алексей Алексеевич похоронен в посёлке Ольховатка.
Владимир Летягин