На центральной площади прошёл общегородской семейный праздник «Вокруг елки»

Вчера в центре города Гусева произошло сразу два знаменательных события: церемония освящения скульптурной композиции «Ангел-хранитель» и общегородской семейный праздник «Вокруг елки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В рамках открытия Центральной площади, реконструированной по проекту «Русская Победа спасла Париж», наш город посетили Преосвященнейший Николай, епископ Черняховский и Славский, заместитель председателя Правительства Калининградской области Александр Рольбинов, первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз.
Преосвященнейший Николай, епископ Черняховский и Славский провел церемонию освящения скульптурной композиции «Ангел-хранитель Гусевской земли», которая украшает Центральную площадь нашего города. На церемонии с гостями города присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, представители администрации, воспитанники Гусевского филиала «Андрея Первозванного кадетский корпус» и жители.
После церемонии освящения жители и гости переместились к виновнице второго события — центральной Городской Ёлке. Там и детей и взрослых уже ждал самый настоящий Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. После торжественного зажжения елки состоялся веселый праздник с фейерверком, музыкой и играми для детей и их родителей.
Со сцены почетные гости обратились к жителям с приветственным словом: в этом году к традиционным пожеланиям присоединились поздравления с обновленной Центральной площадью города. Глава администрации Александр Китаев поблагодарил всех, кто участвовал в планировке и реализации, и в первую очередь жителей, которые активно участвовали в обсуждении проекта реконструкции и в выборе его главных элементов.