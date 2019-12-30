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Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление

30 декабря 2019, 16:38
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление
Подведены итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории в Гусевском городском округе.

Все без исключения участники конкурса сделали яркое, креативное оформление в атмосфере приближающихся праздников, и перед комиссией предстояла непростая задача. Тем не менее, места распределились следующим образом:

В сфере обслуживания:
  • 1 место — коллектив магазинов «Тёплый дом» и «Мегастрой» ООО «СтройДом»
  • 2 место — коллектив магазина «Водолей»
  • 3 место — коллектив салона красоты «Bella»

В сфере промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта:
  • 1 место — ООО «Управляющая компания «Техсервис»
  • 2 место — ОАО «Гусев-Водоканал»
  • 3 место — МБУ «Чистота»

Культурно-досуговые учреждения, в том числе учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, спортивные учреждения:
  • 1 место — коллектив МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова»
  • 2 место — коллектив МАУ Городской дом культуры города Гусева
  • 3 место — коллектив МБУ «Гусевское библиотечное объединение»
  • 3 место — коллектив ГМКСУ «Стадион»

Учреждения образования
  • 1 место — коллектив МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»
  • 2 место — коллектив МАДОУ «Детский сад № 6»
  • 3 место — коллектив МОУ «Калининская СОШ»

Учреждения здравоохранения и иные учреждения:
  • 1 место — коллектив ГБУЗ «Гусевская центральная районная больница»
  • 2 место — коллектив ОАО «Аптека № 56»

Многоквартирные и индивидуальные дома:
  • 1 место — собственник индивидуального дома Анатолий Фролов, п. Липово
  • 2 место — собственник индивидуального дома Ольга Багинская, п. Липово
  • 3 место — собственник индивидуального дома Олег Быстров, г. Гусев, ул. Дачная

В конференц-зале администрации участников поздравили с победой и наступающими праздниками заместитель главы администрации Алексей Родин, начальник управления образования Тамара Бутрим. Организаторы вручили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

Спасибо участникам за творческий подход, энтузиазм и подаренное детям, прохожим, гостям города новогоднее настроение!
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Х
# 1ХаХа
Грамотки прям умиляют ))) че с ними делать то? На хлеб намазать?)))) 
Вчера, 20:18   ЦитироватьОтветить
00
Ж
# 2Житель
А что в Теплом доме красиво украшено???? 
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить
10
Е
# 3ЕвГен
Первая школа победила потому, что до пятой никто не дошёл? Или самый ушлый руководитель обручреждения прогнулся так? 3 и 5 в разы ярче и лучше украшены, если уж честно. 
Вчера, 23:03   ЦитироватьОтветить
00
1
# 4123
Места смотрю распределились по степени убывания финансовых возможностей. С новым годом. Ёлочка мне нравится. 
Вчера, 23:05   ЦитироватьОтветить
00
Д
# 5Дятлы
Житель,
Мне интересно какой идиот в Тёплом Доме натянул ковром гирлянды на весь товар в отделе где ламинат выставлен? Вы вообще пытались разглядеть ламинат за этим ковром мигающих лампочек? 
Сегодня, 01:12   ЦитироватьОтветить
00
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