Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление

1 место — коллектив магазинов «Тёплый дом» и «Мегастрой» ООО «СтройДом»



2 место — коллектив магазина «Водолей»



3 место — коллектив салона красоты «Bella»



1 место — ООО «Управляющая компания «Техсервис»



2 место — ОАО «Гусев-Водоканал»



3 место — МБУ «Чистота»



1 место — коллектив МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова»



2 место — коллектив МАУ Городской дом культуры города Гусева



3 место — коллектив МБУ «Гусевское библиотечное объединение»



3 место — коллектив ГМКСУ «Стадион»



1 место — коллектив МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»



2 место — коллектив МАДОУ «Детский сад № 6»



3 место — коллектив МОУ «Калининская СОШ»



1 место — коллектив ГБУЗ «Гусевская центральная районная больница»



2 место — коллектив ОАО «Аптека № 56»



1 место — собственник индивидуального дома Анатолий Фролов, п. Липово



2 место — собственник индивидуального дома Ольга Багинская, п. Липово



3 место — собственник индивидуального дома Олег Быстров, г. Гусев, ул. Дачная



Подведены итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории в Гусевском городском округе.Все без исключения участники конкурса сделали яркое, креативное оформление в атмосфере приближающихся праздников, и перед комиссией предстояла непростая задача. Тем не менее, места распределились следующим образом:В сфере обслуживания:В сфере промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта:Культурно-досуговые учреждения, в том числе учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, спортивные учреждения:Учреждения образованияУчреждения здравоохранения и иные учреждения:Многоквартирные и индивидуальные дома:В конференц-зале администрации участников поздравили с победой и наступающими праздниками заместитель главы администрации Алексей Родин, начальник управления образования Тамара Бутрим. Организаторы вручили благодарственные письма и подарочные сертификаты.Спасибо участникам за творческий подход, энтузиазм и подаренное детям, прохожим, гостям города новогоднее настроение!