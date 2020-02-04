Для гусевского сосудистого центра приобретут компьютерный томограф

Антон Алиханов встретился с редакторами муниципальных газет. Журналисты в неформальной обстановке почти полтора часа общались с главой региона. Большинство вопросов касались реализации приоритетных национальных проектов.
Несколько вопросов касались национального проекта «Здравоохранение».
«Волнует более глобальный подход к улучшению качества медицинских услуг и доступности. Есть ли какие-то программы, „дорожные карты“ в этом направлении?» — спросила главный редактор газеты «Новости Пионерского» Елена Бурова.
«Ранее федеральная поддержка была сконцентрирована на оказании высокотехнологичной медпомощи, и здесь сложно не замечать тех результатов, которых добились в стране, в том числе и в Калининградской области. Теперь акцент поменялся», — сказал Антон Алиханов.
Он напомнил, что в ходе Госсовета в прошлом году в Светлогорске, который проводил Президент РФ Владимир Путин, обсуждали в основном тему первичного медицинского звена здравоохранения, на модернизацию которого выделены беспрецедентные средства на ближайшие годы.
В этом году в рамках нацпроекта продолжится строительство нового корпуса Детской областной больницы, планируется поставить компьютерные томографы в областную больницу и в Гусевский сосудистый центр. В планах — приобретение еще четырех передвижных медицинской комплексов, открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Гусеве вдобавок к уже работающему в ЦГКБ, поставка четырех модульных ФАПов под Неманом, Нестеровом, Гвардейском и Зеленоградском. Также продолжатся образовательные программы для медицинских специалистов и действие кадровой программы по социальной поддержке медиков. Ряд мероприятий направлен на решение острого вопроса обеспечения медицинскими специалистами.
«Для нашего правительства один из важных показателей работы в сфере здравоохранения в том, что в октябре 2016 года, когда меня назначили исполнять обязанности губернатора, из регионального бюджета на лекарственное обеспечение выделялось чуть больше 350 миллионов рублей, а в этом году уже свыше миллиарда. Мы планомерно и постоянно повышали этот показатель, — отметил Антон Алиханов. — В прошлом году внедрили электронный реестр всех региональных льготников и поименно можем прогнозировать объем необходимых на лекарства средств. Теперь мы заранее проводим все торги так, чтобы не было ситуации с задержками лекарственного обеспечения».
Для гусевского сосудистого центра приобретут компьютерный томограф
4 февраля 2020, 12:30