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Суд формально отклонил иск о подделке протокола с предполагаемым участием Александра Егорычева

14 июль 2017, 13:23
Суд формально отклонил иск о подделке протокола с предполагаемым участием Александра Егорычева
Арбитражный суд рассмотрел второй иск бизнес-партнера семьи Егорычевых Виталия Четырина к компании «Березка-Комплекс» (изначально он владел компанией вместе с экс-вице-премьером Александром Егорычевым, а теперь с его братом Антоном). Об этом пишет сайт Rugrad.eu.

В ходе нескольких судебных процессов Четырин пытается доказать, что Егорычевы или руководство компании в лице Олеси Сафоновой фальсифицировали протоколы, на основании которых было снесено здание кафе «Березка» в центре города Гусева. Данные действия, по мнению Четырина, нанесли ему ущерб в размере более 13 млн руб. Здание визуально мешало храму, строящемуся под патронатом экс-губернатора Николая Цуканова.

Ранее Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Четырина к компании «Березка-Комплекс», признав, что Четырин физически не мог подписывать протоколы о сносе здания, так как в день проведения собрания находился за границей. В конце июня суд апелляционной инстанции решение поддержал, и оно вступило в законную силу.

Таким образом, у Четырина возникли основания требовать компенсацию за распоряжение имуществом без его согласия. Еще до вступления в силу решения суда он подал иск о взыскании 13,7 млн руб. с гендиректора «Березки-Комплекс» Олеси Сафоновой, Антона и Александра Егорычевых. Суд по данному делу уже назначил экспертизу оценки стоимости снесенного здания.

Формально требования к Олесе Сафоновой и Антону Егорычеву понятны. Они выступали в качестве учредителя и гендиректора в момент появления «поддельных» протоколов о сносе. При этом роль Егорычева и почему Четырин просит взыскать деньги и с него тоже, до настоящего момента не была ясна.

Ответ на этот вопрос есть в последнем вынесенном решении суда в рамках данного конфликта. Как установил суд, 8 августа 2016 года было подписано два протокола собрания участников «Березки-Комплекс», которые отличались только одним — четвертым пунктом повестки дня, в котором речь шла о демонтаже здания (третий совпадающий пункт гласил об отказе компании от земли в центре Гусева под зданием). Протокол с четырьмя пунктами был подписан Антоном Егорычевым, с тремя пунктами — вице-премьером Александром Егорычевым.

При этом не совсем понятно, как Александр Егорычев вообще мог в 2016 году подписывать протокол, так как с 2015 года компанией не владел.

Так или иначе, суд отказал в рассмотрении иска о признании незаконным протокола, подписанного Александром Егорычевым, по формальным причинам. Оспорить протокол можно в течение 2 месяцев с того момента, как истец узнал о его существовании. Суд счел, что Четырин узнал о протоколе с подписью экс-вице-премьера в ходе первого судебного процесса, или в ноябре 2016 года. Таким образом, срок исковой давности закончился в январе 2017 года, а иск был подан только в марте и поэтому не может быть удовлетворен.
Теги: Берёзка Александр Егорычев
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