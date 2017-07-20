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В посёлках округа приступили к работам по модернизации водоснабжения

20 июль 2017, 14:20
В рамках Программы конкретных дел, которая реализуется под контролем врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в Гусевском городском округе осуществляется установка устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины.

На данный момент уже ведутся работы по установке оборудования в поселке Красногорское. За два дня было осуществлено переключение системы водоподъема со старой схемы на новую, а также осуществляются пусконаладочные работы. Закончить работу в данном поселке планируется к концу недели.

Сегодня 20 июля приступили к работам в поселке Кубановка.

Также на сегодняшний день собрано 4 шкафа управления и ведется сборка остальных.

По словам генерального директора ОАО «Гусев-Водоканал» Дениса Левочкина установка данного оборудования позволит поддерживать постоянное давление сети, что снижает количество аварийных ситуаций, экономит электроэнергию и улучшает качество услуг водоснабжения.
Теги: водоснабжение программа конкретных дел
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