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В Городской администрации прошло совещание по подготовке фестиваля «Гумбинненское сражение»

24 июль 2017, 19:10
В Городской администрации прошло совещание по подготовке фестиваля «Гумбинненское сражение»
В среду, 19 июля, в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось рабочее совещание по подготовке Военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение», который пройдёт в посёлке Лермонтово 19 августа 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

В этом году реконструкция будет посвящена теме летнего наступления 1917 года или «наступления Керенского».

Для того чтобы жители и гости нашей области смогли с комфортом полюбоваться на зрелищное сражение, в котором будут участвовать более 100 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья, администрация Гусевского городского округа уже начала подготовку к проведению фестиваля.

На сегодняшний день разработана дорожная карта проведения мероприятий фестиваля, составлен график выездов интерактивных акций по городам Калининградской области. Начали благоустройство территории, где будет происходить реконструкция. К настоящему момент проведен первый окос.

Тщательно ведется подготовка по обеспечению безопасности во время проведения мероприятия. Как сообщил начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Иван Ольшанский уже согласовано с МЧС и Гусевской ЦРБ дежурство пожарных автомобилей и скорой медицинской помощи. Помимо полицейских и оцепления военных за порядком будет следить народная дружина из 14 человек. Также на время проведения реконструкции будут задействованы около 100 волонтеров, которые помогут прибывшим гостям сориентироваться с местами парковки, раздадут памятки по соблюдению мер безопасности и подскажут расположение интересных интерактивных площадок.
Теги: Гумбинненская победа Админстрация Гусевского района
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