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Путин вручил Цуканову орден Почёта

31 июля 2018, 14:36
Путин вручил Цуканову орден Почёта
Владимир Путин вручил Николаю Цуканову орден Почёта. Об этом сообщает информационное агентство «Клопс».

Награда вручается за достижения в государственной, производственной, социальной, культурной и других сферах деятельности, которая позволила существенно улучшить условия жизни людей. Для её получения нужно уже иметь государственную награду.

Экс-глава Калининградской области Николай Цуканов в июне был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого он занимал пост помощника главы государства по вопросам местного самоуправления и возглавлял полпредство президента в СЗФО.
Путин Николай Цуканов
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