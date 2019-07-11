Александр Воробьев, которого арестовали по подозрению в государственной измене, больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, рассказывается на сайте «РИА Новости».
В списке помощников Цуканова на сайте полпредства раньше значились Воробьев, Анна Ленская и Евгений Гурарий, а теперь остались только двое последних.
В свою очередь «Единая Россия» приостановила членство в партии Воробьева, сообщили в пресс-службе калининградского реготделения ЕР.
«Согласно уставу партии „Единая Россия“, в связи с возбуждением уголовного дела членство Александра Воробьева в партии приостановлено», — сообщили в партии.
Воробьев больше не помощник полпреда в УрФО и не член партии ЕР
11 июля 2019, 18:43
Александр Воробьев госизмена
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