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Информационный сайт города Гусева

Воробьев больше не помощник полпреда в УрФО и не член партии ЕР

11 июля 2019, 18:43
Воробьев больше не помощник полпреда в УрФО и не член партии ЕР
Александр Воробьев, которого арестовали по подозрению в государственной измене, больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, рассказывается на сайте «РИА Новости».

В списке помощников Цуканова на сайте полпредства раньше значились Воробьев, Анна Ленская и Евгений Гурарий, а теперь остались только двое последних.

В свою очередь «Единая Россия» приостановила членство в партии Воробьева, сообщили в пресс-службе калининградского реготделения ЕР.

«Согласно уставу партии „Единая Россия“, в связи с возбуждением уголовного дела членство Александра Воробьева в партии приостановлено», — сообщили в партии.
Александр Воробьев госизмена
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# 1один
Единой России  БРАВО!!!
Сегодня, 19:18   ЦитироватьОтветить
00
П
# 2Пан
А кто уволит Цуканова?
Сегодня, 19:42   ЦитироватьОтветить
00

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