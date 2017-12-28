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С Новым годом дорогие Гусевцы!

28 декабрь 2017, 14:26
Уважаемые Гусевцы, горожане и селяне. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем вам в наступающем году только всего хорошего, исполнения сокровенных желаний, крепкого здоровья, много-много счастья и всяческих благ.

От себя лично обещаю, что в году наступающем буду опять надоедать вам своими публикациями на актуальные социальные темы. В 2018 году буду развивать земельную тему.

Основополагающим в России всегда был принцип «Землю крестьянам».

Хочу напомнить уважаемым горожанам, что Президент России в наступающем году сделал новогодний подарок по правилам землепользования. Согласно Указа Владимира Владимировича все пенсионеры, начиная с 2018 года, освобождаются от земельного налога на приусадебные участки.

Но не все в нашем городе разделяют точку зрения В.В. Путина.

В прошлом году наши местные власти пытались неоднократно оспорить незыблемое право владельцев частных домов на придомовые ( приусадебные) участки.

В году уходящем дефективные менеджеры из земкома, по надуманным предлогам о «самозахвате» земель обобрали селян и жителей частного сектора города на полмиллиона рублей.

На поверку, практически все протоколы о самозахвате земель, были незаконными, что неоднократно подтверждалось в Гусевском городском суде.

Экс председатель Гусевского городского суда лично отменяла незаконные постановления дефективных земельных менеджеров о привлечении жителей района к штрафу в 5000 рублей за «самозахват» земли.

Аналогично поступает и нынешний руководитель Гусевского городского суда, отменяя другие незаконные постановления и возвращая народу незаконно взыскиваемые денежные средства.

Уважаемые горожане и селяне, желаю вам в 2018 году окончательно избавиться от надуманной проблемы о «самозахвате » земли. Со своей стороны обещаю помочь всем, кто решится отстоять свое земельное право. Суд на вашей стороне. Дерзайте, и вы победители.

С Новым годом!
М.Т. Каримов.
128 просмотров   |   Автор: Мирхат Каримов
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