С Новым годом дорогие Гусевцы!
28 декабрь 2017, 14:26
Уважаемые Гусевцы, горожане и селяне. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем вам в наступающем году только всего хорошего, исполнения сокровенных желаний, крепкого здоровья, много-много счастья и всяческих благ.
От себя лично обещаю, что в году наступающем буду опять надоедать вам своими публикациями на актуальные социальные темы. В 2018 году буду развивать земельную тему.
Основополагающим в России всегда был принцип «Землю крестьянам».
Хочу напомнить уважаемым горожанам, что Президент России в наступающем году сделал новогодний подарок по правилам землепользования. Согласно Указа Владимира Владимировича все пенсионеры, начиная с 2018 года, освобождаются от земельного налога на приусадебные участки.
Но не все в нашем городе разделяют точку зрения В.В. Путина.
В прошлом году наши местные власти пытались неоднократно оспорить незыблемое право владельцев частных домов на придомовые ( приусадебные) участки.
В году уходящем дефективные менеджеры из земкома, по надуманным предлогам о «самозахвате» земель обобрали селян и жителей частного сектора города на полмиллиона рублей.
На поверку, практически все протоколы о самозахвате земель, были незаконными, что неоднократно подтверждалось в Гусевском городском суде.
Экс председатель Гусевского городского суда лично отменяла незаконные постановления дефективных земельных менеджеров о привлечении жителей района к штрафу в 5000 рублей за «самозахват» земли.
Аналогично поступает и нынешний руководитель Гусевского городского суда, отменяя другие незаконные постановления и возвращая народу незаконно взыскиваемые денежные средства.
Уважаемые горожане и селяне, желаю вам в 2018 году окончательно избавиться от надуманной проблемы о «самозахвате » земли. Со своей стороны обещаю помочь всем, кто решится отстоять свое земельное право. Суд на вашей стороне. Дерзайте, и вы победители.
От себя лично обещаю, что в году наступающем буду опять надоедать вам своими публикациями на актуальные социальные темы. В 2018 году буду развивать земельную тему.
Основополагающим в России всегда был принцип «Землю крестьянам».
Хочу напомнить уважаемым горожанам, что Президент России в наступающем году сделал новогодний подарок по правилам землепользования. Согласно Указа Владимира Владимировича все пенсионеры, начиная с 2018 года, освобождаются от земельного налога на приусадебные участки.
Но не все в нашем городе разделяют точку зрения В.В. Путина.
В прошлом году наши местные власти пытались неоднократно оспорить незыблемое право владельцев частных домов на придомовые ( приусадебные) участки.
В году уходящем дефективные менеджеры из земкома, по надуманным предлогам о «самозахвате» земель обобрали селян и жителей частного сектора города на полмиллиона рублей.
На поверку, практически все протоколы о самозахвате земель, были незаконными, что неоднократно подтверждалось в Гусевском городском суде.
Экс председатель Гусевского городского суда лично отменяла незаконные постановления дефективных земельных менеджеров о привлечении жителей района к штрафу в 5000 рублей за «самозахват» земли.
Аналогично поступает и нынешний руководитель Гусевского городского суда, отменяя другие незаконные постановления и возвращая народу незаконно взыскиваемые денежные средства.
Уважаемые горожане и селяне, желаю вам в 2018 году окончательно избавиться от надуманной проблемы о «самозахвате » земли. Со своей стороны обещаю помочь всем, кто решится отстоять свое земельное право. Суд на вашей стороне. Дерзайте, и вы победители.
С Новым годом!
М.Т. Каримов.
М.Т. Каримов.
128 просмотров | Автор: Мирхат Каримов
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