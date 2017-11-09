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«Мясную фабрику» в Гусевском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей

9 ноябрь 2017, 12:57
«Мясную фабрику» в Гусевском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей
Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в отношении предприятия ООО «Мясная фабрика», расположенного в посёлке Фурманово, проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства в сфере ветеринарии. Об этом рассказала пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора, регионального государственного ветеринарного надзора, об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных правил.

Компанией допущены нарушения следующих требований в сфере ветеринарии:
- ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- п. 2.1. (в части указаний СН-441-72), п. 2.2, п. 2.3. Санитарных правил для предприятий мясной промышленности.

Предприятие ООО «Мясная фабрика» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Теги: штрафы россельхознадзор
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