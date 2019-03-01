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Информационный сайт города Гусева

Алиханов о смерти 15-летней школьницы из Гусева: Наказание последует

1 марта 2019, 16:49
Алиханов о смерти 15-летней школьницы из Гусева: Наказание последует
Губернатор Антон Алиханов ответил у себя в Instagram на комментарии пользователей, которые начали обсуждать ситуацию со смертью 15-летней девочки из Гусева в приемной психиатрической больницы в Калининграде.

«Антон Андреевич, там 15-летняя девочка умерла в приёмном покое, которую с мамой гоняли по больницам, даже скорую не дали. Вы не хотите помочь бедной матери наказать виновных, разобраться в ситуации. Что происходит с детской медициной, почему такой произвол врачей и медперсонала? Может, стоить уделить этой проблеме отдельное внимание? Весь город в шоке от того, что происходит», — написал местный житель.

В ответ губернатор сообщил, что сотрудники компетентных органов занимаются инцидентом. «Ситуацию уже разбирают, наказание последует», — заверил Алиханов.

Напомним, в начале февраля 15-летняя жительница Гусева была госпитализирована в детскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. После ребенок был направлен на госпитализацию в психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, а после обследования несовершеннолетнюю пациентку перенаправили в больницу в поселке Прибрежном, где она скончалась в четверг, 21 февраля.

Следственный комитет после проверки по данному факту возбудил уголовное дело.
Антон Алиханов
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Я
# 1Я
А что здесь разбираться?! Уничтожают медицину все эти годы. Зато ракеты с танками штампуют. Кого вы собрались защищать если и так передохнем.
Реформаторы хреновы, оптимизаторы. Сами лечатся в частных клиниках или заграницей. Разбиратели хреновы. Вас первых перевешать и следует, халеные морды.
Сегодня, 17:36   ЦитироватьОтветить11
так
# 2так
Просто естественный отбор,а остальное для мебели((((
Сегодня, 18:18   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 3Житель
Оооочень хочется в это верить....((((
Сегодня, 19:53   ЦитироватьОтветить0
Игорь Воронцов
# 4Игорь Воронцов
Лет 15 назад, лично, был свидетелем, того, как, в приёмный покой, привезли мужчину, после ДТП, который только хрипел и, был весь в крови. Дежурный врач спустился, только, через 40 минут, осматривать не стал т.к. сослался на то, что у него нет перчаток (гнида). И, что вы думаете, парень скончался в приёмном покое :(. Вешать, сука, надо, таких врачей, и, публично, на площади. Да, у нас то, врачей нормальных "по пальцам". Зайдите в ЦЗН, там вакансий врачей "до жопы", а з/п .I. . Платить, надо, нормально, чтоб люди работали, а не ходили на работу, чтоб только день отбыть. Не в той, сука, стране мы живем, да, не живем, существуем. Спасибо г-ну Путину и Единой России, чтоб они ХУ....М подавились!
Сегодня, 20:27   ЦитироватьОтветить10
чуп
# 5чуп
пусть себя первым накажет
Сегодня, 21:55   ЦитироватьОтветить1
он
# 6он
Только и хвастаются этими ракетами. ТОЛЬКО на кого они их будут запускать? ВЕДЬ их дети живут и учатся за границей, недвижимость и деньги тоже ТАМ.
Сегодня, 22:12   ЦитироватьОтветить2

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