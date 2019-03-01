Губернатор Антон Алиханов ответил у себя в Instagram на комментарии пользователей, которые начали обсуждать ситуацию со смертью 15-летней девочки из Гусева в приемной психиатрической больницы в Калининграде.
«Антон Андреевич, там 15-летняя девочка умерла в приёмном покое, которую с мамой гоняли по больницам, даже скорую не дали. Вы не хотите помочь бедной матери наказать виновных, разобраться в ситуации. Что происходит с детской медициной, почему такой произвол врачей и медперсонала? Может, стоить уделить этой проблеме отдельное внимание? Весь город в шоке от того, что происходит», — написал местный житель.
В ответ губернатор сообщил, что сотрудники компетентных органов занимаются инцидентом. «Ситуацию уже разбирают, наказание последует», — заверил Алиханов.
Напомним, в начале февраля 15-летняя жительница Гусева была госпитализирована в детскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. После ребенок был направлен на госпитализацию в психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, а после обследования несовершеннолетнюю пациентку перенаправили в больницу в поселке Прибрежном, где она скончалась в четверг, 21 февраля.
Следственный комитет после проверки по данному факту возбудил уголовное дело.
Алиханов о смерти 15-летней школьницы из Гусева: Наказание последует
1 марта 2019, 16:49
Антон Алиханов
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