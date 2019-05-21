Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве сотрудники психинтерната подозреваются в краже сильнодействующих препаратов
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве сотрудники психинтерната подозреваются в краже сильнодействующих препаратов

21 мая 2019, 09:42
В Гусеве сотрудники психинтерната подозреваются в краже сильнодействующих препаратов
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2017 года по ноябрь 2018 года сотрудник Гусевского психоневрологического интерната с целью хищения вынес за пределы учреждения таблетки «Циклодол» в составе 98 штук, которые внесены в список сильнодействующих веществ.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что под подозрением находятся старшая медсестра и главный врач учреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Недавно мы писали, что в Гусевском психоневрологическом интернате найдены многочисленные нарушения прав пациентов, а также с нарушениями вёлся учет препаратов, входящих в список сильнодействующих веществ.
188 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевский психоневрологический интернат проверило ФСБ
Гусевский психоневрологический интернат проверило ФСБ
Гусевские полицейские установили причастность повара к краже телефона у коллеги
Гусевские полицейские установили причастность повара к краже телефона у коллеги
Операция «Трал» в Гусевском районе: ликвидирован наркопритон, изъяты наркотики и оружие
Операция «Трал» в Гусевском районе: ликвидирован наркопритон, изъяты наркотики и оружие
Гусевским судом вынесен приговор участнице преступной группы, организовавшей незаконный оборот наркотических средств
Гусевским судом вынесен приговор участнице преступной группы, организовавшей незаконный оборот наркотических средств

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»