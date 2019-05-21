В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2017 года по ноябрь 2018 года сотрудник Гусевского психоневрологического интерната с целью хищения вынес за пределы учреждения таблетки «Циклодол» в составе 98 штук, которые внесены в список сильнодействующих веществ.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что под подозрением находятся старшая медсестра и главный врач учреждения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Недавно мы писали, что в Гусевском психоневрологическом интернате найдены многочисленные нарушения прав пациентов, а также с нарушениями вёлся учет препаратов, входящих в список сильнодействующих веществ.
В Гусеве сотрудники психинтерната подозреваются в краже сильнодействующих препаратов
21 мая 2019, 09:42
188 просмотров
Другие новости по теме