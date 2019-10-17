За нарушение правила дорожного движения, повлекшее смерть сослуживца, осужден сержант-контрактник Гусевской войсковой части.
В ходе предварительного следствия установлено, что марте 2019 года на 59-м километре трассы Советск — Гусев 28-летний мужчина за рулём Renault не учёл погодные условия, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в дерево. Сидевший на переднем пассажирском сидении майор скончался на месте аварии. Сержанта признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл, что водитель раскаялся и возместил потерпевшей стороне причинённый моральный вред. Контрактника приговорили к двум годам лишения свободы условно и году испытательного срока. В течение полутора лет мужчине запрещено садиться за руль автомобиля.
Контрактника из Гусева осудили за ДТП, в котором погиб его сослуживец
17 октября 2019, 10:56