Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Происшествия / Контрактника из Гусева осудили за ДТП, в котором погиб его сослуживец
Информационный сайт города Гусева

Контрактника из Гусева осудили за ДТП, в котором погиб его сослуживец

17 октября 2019, 10:56
Контрактника из Гусева осудили за ДТП, в котором погиб его сослуживец
За нарушение правила дорожного движения, повлекшее смерть сослуживца, осужден сержант-контрактник Гусевской войсковой части.

В ходе предварительного следствия установлено, что марте 2019 года на 59-м километре трассы Советск — Гусев 28-летний мужчина за рулём Renault не учёл погодные условия, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в дерево. Сидевший на переднем пассажирском сидении майор скончался на месте аварии. Сержанта признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл, что водитель раскаялся и возместил потерпевшей стороне причинённый моральный вред. Контрактника приговорили к двум годам лишения свободы условно и году испытательного срока. В течение полутора лет мужчине запрещено садиться за руль автомобиля.
Другие новости по теме
На военнослужащего, с которым в ДТП погиб пассажир, завели уголовное делоНа военнослужащего, с которым в ДТП погиб пассажир, завели уголовное делоСуд оштрафовал контрактника из Гусева за тройное ДТП с тяжкими последствиямиСуд оштрафовал контрактника из Гусева за тройное ДТП с тяжкими последствиямиЗа смерть пассажира Гусевский суд отправил водителя в колонию-поселениеЗа смерть пассажира Гусевский суд отправил водителя в колонию-поселениеРядового из Гусева, сбившего женщину, приговорили к обязательным работамРядового из Гусева, сбившего женщину, приговорили к обязательным работам
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико