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В Гусеве 16-летняя девушка украла у подруги банковскую карту и сняла с неё деньги

6 ноября 2019, 12:46
В Гусеве 16-летняя девушка украла у подруги банковскую карту и сняла с неё деньги
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» раскрыли кражу денежных средств с банковской карты и задержали подозреваемую.

Установлено, что ранее не судимая 16-летняя девушка с помощью банкомата сняла с банковской карты, принадлежащей её 18-летней подруге, три тысячи рублей. Карту злоумышленница похитила путём свободного доступа из сумки потерпевшей, когда они вместе находились в квартире общего знакомого. Подозреваемая успела потратить деньги на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Ведётся следствие.
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