В Гусеве 16-летняя девушка украла у подруги банковскую карту и сняла с неё деньги 6 ноября 2019, 12:46

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» раскрыли кражу денежных средств с банковской карты и задержали подозреваемую.



Установлено, что ранее не судимая 16-летняя девушка с помощью банкомата сняла с банковской карты, принадлежащей её 18-летней подруге, три тысячи рублей. Карту злоумышленница похитила путём свободного доступа из сумки потерпевшей, когда они вместе находились в квартире общего знакомого. Подозреваемая успела потратить деньги на собственные нужды.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Ведётся следствие.