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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл хоккейный турнир «Amber Ice»

25 февраля 2018, 16:16
С 22 по 24 февраля 2018 года на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса в Гусеве проходил турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы Героя Российской Федерации П. П. Кретова. Группа «ГУСЕВ HD» подготовила замечательный репортаж об этом событии.

По итогам игры места распределились следующим образом:
3 место — «Олайне» (Рига, Латвия);
2 место — «Ледокол» (Гусев);
1 место и кубок Победителя — «ЧКВ» (сборная Москвы и Санкт-Петербурга).
соревнование хоккей
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