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В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice» среди любителей 40+

3 мая 2019, 21:06
В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice» среди любителей 40+
На протяжении трех дней на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева на международном турнире по хоккею с шайбой среди любителей 40+ «Amber Ice» на призы Героя Российской Федерации Павла Кретова.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, соревновались 4 команды: «Ледокол» (Гусев), «Олайне» (Олайне, Латвия) Латвия), «ТМ» (Санкт-Петербург), «Олимпиец» (Москва).

Сегодня состоялось торжественное закрытие турнира и награждение участников. В церемонии награждения принимали участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, Заместитель председателя Калининградской областной Думы, Герой Российской федерации Павел Кретов, первый заместитель Председателя Калининградской Областной Думы Александр Богданов, Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион Мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев, командир 11 армейского корпуса Юрий Яровицкий.

По итогам соревнований:
4 место — хоккейный клуб «Олимпиец» (Москва)
3 место — хоккейный клуб «Ледокол» (Гусев)
2 место — хоккейный клуб «Олайне» (Латвия)
1 место — хоккейный клуб «ТМ» (Санкт-Петербург)
хоккей соревнование
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