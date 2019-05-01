Сегодня на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоялось торжественное открытие международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» среди любителей 40+ на призы Героя Российской Федерации Павла Кретова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В соревнованиях принимают участие 4 команды: «Ледокол» (Гусев), «Олайне» (Рига, Латвия), «ТМ» (Санкт-Петербург), «Олимпиец» (Москва).
Поприветствовали спортсменов-любителей глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, Заместитель председателя Калининградской областной Думы, Герой Российской федерации Павел Кретов, первый заместитель Председателя Калининградской Областной Думы Александр Богданов, Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион Мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев.
С показательными выступлениями во время мероприятия выступили юные фигуристы нашего города.
Сегодня на ледовой арене встретились команды «ТМ» — «Олимпиец» и «Олайне» — «Ледокол».
Расписание турниров можно посмотреть в предыдущей новости. Приходите поддержать участников соревнований!
В Гусеве проходит международный турнир по хоккею среди любителей 40+
1 мая 2019, 19:18
хоккей соревнование
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