/ / / В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice»

7 мая 2019, 19:57

Международный турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы Героя России Павла Кретова набирает популярность в бывших республиках Советского Союза. В следующем году число команд участниц может быть увеличено вдвое, об этом стало известно после подведения итогов турнира в Гусеве.В хоккей играют настоящие мужчины. Многим любителям на турнире «Amber Ice» уже далеко за 40. Мастерство опытных игроков заслуживает уважения. Об этом говорит идейный вдохновитель турнира живая легенда советского хоккея — Михаил Васильев.Организаторы турнира благодарят командование 11-го армейского корпуса за участие военнослужащих в соревнованиях на льду. Многие офицеры в своё время прошли серьёзную школу в молодёжных командах страны.Лидер команды из Санкт-Петербурга — Артур Кулёв уже три года и с большим успехом играет роль главного арбитра в матчах Континентальной хоккейной лиги. Буллит в исполнении рефери это редкое зрелище, но, на «Amber Ice» возможно и такое.В этом году турнир приурочен к 25-летию областной Думы. Лучшие игроки получают янтарные шайбы. Главный трофей достаётся команде из Санкт-Петербурга. Ледовая дружина из Латвии на втором месте. «Ледокол» из Калининградской области — с бронзой.