/ / / В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice»

В хоккей играют настоящие мужчины. Многим любителям на турнире «Amber Ice» уже далеко за 40. Мастерство опытных игроков заслуживает уважения. Об этом говорит идейный вдохновитель турнира живая легенда советского хоккея — Михаил Васильев.
Михаил Васильев, олимпийский чемпион по хоккею с шайбой:
— Приезжают наши хорошие друзья, мы можем пообщаться поговорить о хоккее и понимаем в каком направление надо двигаться, чтобы хоккей в Калининграде ещё лучше прогрессировал.
Организаторы турнира благодарят командование 11-го армейского корпуса за участие военнослужащих в соревнованиях на льду. Многие офицеры в своё время прошли серьёзную школу в молодёжных командах страны.
Артур Кулёв, победитель турнира «Amber ice»:
— У нас есть хорошие спортшкольники, с хорошей историей, которые в своё время на приз «Золотая шайба» обязательно брали медали.
Лидер команды из Санкт-Петербурга — Артур Кулёв уже три года и с большим успехом играет роль главного арбитра в матчах Континентальной хоккейной лиги. Буллит в исполнении рефери это редкое зрелище, но, на «Amber Ice» возможно и такое.
Павел Кретов, герой россии:
— Хоккей это образ воздушного боя, где большие скорости и силовая борьба, преследование и кульминация — гол. Хотелось бы нам перейти в другой формат более молодой, чтобы молодые ребята играли в этом турнире. Надеемся, в дальнейшем мы это сделаем.
В этом году турнир приурочен к 25-летию областной Думы. Лучшие игроки получают янтарные шайбы. Главный трофей достаётся команде из Санкт-Петербурга. Ледовая дружина из Латвии на втором месте. «Ледокол» из Калининградской области — с бронзой.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— С учётом растущей популярности хоккейного турнира в Гусеве, его организаторы уже сегодня принимают заявки команд для участия в соревнованиях в следующем году.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»