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Гусевские каратисты показали хорошие результаты на областных соревнованиях в Калининграде

15 мая 2019, 10:52
Гусевские каратисты показали хорошие результаты на областных соревнованиях в Калининграде
12 мая в Калининграде прошел Чемпионат и Первенство Ассоциации детско-юношеского каратэ. Всего приняло участие 150 спортсменов из разных городов Калинингррадской области. Это мероприятие положило начало нового объединения. Шесть организаций вошли во вновь образовавшуюся организацию. И наш результат уже впечатляет и вдохновляет на новые достижения.

Соревнования проходили на двух татами. Отличная организация и проведение мероприятия также способствовали и хорошим результатам. Каждый из участников старался на максимум выложиться и показать все свои приобретённые навыки для достижения победы.

От Прибалтийской Федерации в соревновании приняло участие 15 спортсменов разных возрастов и 12 из них вошли в призёры.

Третьи места заняли Роман Никитин, Ярослав Васильев, Алёна Гуськова, Софья Лунина и Александра Куранова.

Вторые места у Артёма Щукина и Максима Коваленко. И победителями Чемпионата стали Кирилл Голенкин, Константин Ефанкин, Александр Сушков, Алина Боярчук и Ангелина Кронайте.

Очень нелёгким был путь к победе, но все ребята проявили упорство и силу характера.

В целом Чемпионат прошел на высочайшем эмоциональном подъеме, не оставив равнодушными спортсменов, тренеров, судей, организаторов, родителей и болельщиков, зарядив всех участников энергией и мотивировав на новые победы и свершения, на совершенствование своего технического мастерства и укрепление твердости духа.

И в этот же день!

Ещё одно значимое событие! Руководитель КРОО «Прибалтийская Федерация Киокушинкай Каратэ-до» Орешко В.П. подписал договор с ООО «Федерация Киокусин России» и вступил в KWF.

KWF — Международная Киокушин организация, основанная на свободе, дружбе и демократических принципах. Данное сотрудничество открывает возможность развивать каратэ на более высоком уровне, расширяет рамки соперничества, дружбы, уважения к спорту, а значит повышает стимул к новым победам и здоровому образу жизни!

Президент Прибалтийской федерации В. П. Орешко
каратэ соревнование
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# 1Гость Татьяна
Прекрасный тренер, уверенна что с таким тренером как Владимир Орешко дети добьются больших высот, поздравляю от души!!!!
Вчера, 17:47   ЦитироватьОтветить
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