/ / / Гусевские каратисты показали хорошие результаты на областных соревнованиях в Калининграде

Соревнования проходили на двух татами. Отличная организация и проведение мероприятия также способствовали и хорошим результатам. Каждый из участников старался на максимум выложиться и показать все свои приобретённые навыки для достижения победы.
От Прибалтийской Федерации в соревновании приняло участие 15 спортсменов разных возрастов и 12 из них вошли в призёры.
Третьи места заняли Роман Никитин, Ярослав Васильев, Алёна Гуськова, Софья Лунина и Александра Куранова.
Вторые места у Артёма Щукина и Максима Коваленко. И победителями Чемпионата стали Кирилл Голенкин, Константин Ефанкин, Александр Сушков, Алина Боярчук и Ангелина Кронайте.
Очень нелёгким был путь к победе, но все ребята проявили упорство и силу характера.
В целом Чемпионат прошел на высочайшем эмоциональном подъеме, не оставив равнодушными спортсменов, тренеров, судей, организаторов, родителей и болельщиков, зарядив всех участников энергией и мотивировав на новые победы и свершения, на совершенствование своего технического мастерства и укрепление твердости духа.
И в этот же день!
Ещё одно значимое событие! Руководитель КРОО «Прибалтийская Федерация Киокушинкай Каратэ-до» Орешко В.П. подписал договор с ООО «Федерация Киокусин России» и вступил в KWF.
KWF — Международная Киокушин организация, основанная на свободе, дружбе и демократических принципах. Данное сотрудничество открывает возможность развивать каратэ на более высоком уровне, расширяет рамки соперничества, дружбы, уважения к спорту, а значит повышает стимул к новым победам и здоровому образу жизни!
Президент Прибалтийской федерации В. П. Орешко