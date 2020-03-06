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В городском ДК прошёл праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню

6 марта 2020, 20:42
Сегодня, 6 марта, в Городском доме культуры прошёл праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на мероприятии присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Он сердечно поздравил прекрасных дам с наступающим праздником 8 марта и торжественно вручил юбилейные медали женщинам-ветеранам.

Весь вечер свои лучшие творческие номера дарили воспитанники и педагоги Детской школы искусств и Городского дома культуры.
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