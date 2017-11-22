В Гусевском музее начался новый учебный год в Университете третьего возраста
22 ноябрь 2017, 18:15
В среду, 22 ноября, прошли занятия по двум тематическим курсам «История Восточной Пруссии» и «Основы русской веры», рассказали в группе музея «ВКонтакте».музей
Для слушателей курса по истории Восточной Пруссии провели лекцию «История древности края», в рамках которой сотрудники музея рассказали о заселении этой территории человеком, о развитии жизни человека в разные исторические периоды, а также о племенах эстиев и их быте.
А в рамках курса «Основы русской веры» слушателям рассказали об истории христианства: о его зарождении и развитии, о течениях и направлениях христианства, а также их отличиях. В рубрике занятия «Народный календарь» сотрудники музея познакомили слушателей с историей и традициями праздника, прошедшего накануне, - Собора Архистратига Михаила (Михайлов день).
Для слушателей курса по истории Восточной Пруссии провели лекцию «История древности края», в рамках которой сотрудники музея рассказали о заселении этой территории человеком, о развитии жизни человека в разные исторические периоды, а также о племенах эстиев и их быте.
А в рамках курса «Основы русской веры» слушателям рассказали об истории христианства: о его зарождении и развитии, о течениях и направлениях христианства, а также их отличиях. В рубрике занятия «Народный календарь» сотрудники музея познакомили слушателей с историей и традициями праздника, прошедшего накануне, - Собора Архистратига Михаила (Михайлов день).
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