Ребята Молодежного актива побывали в гостях у Малюткиной Анны Павловны, ветерана и становленца области

15 февраль 2018, 16:31

Вечером 13 февраля представители Молодежного актива города Гусева побывали в гостях у Малюткиной Анны Павловны, ветерана и становленца Калининградской области.



Ребят радушно приняли, угостили чаем с булочками и конфетами. Анна Павловна рассказала, как она в 16 лет вместе с семьей переехала в город Гусев и работала на полях: «Мы таскали мешки пшеницах на своих спинах, конечно, было тяжело. Но мы знали, что страну нужно восстанавливать и мы дружно все работали. Тяжело и страшно было, но мы справились».



Анна Павловна, как и все ветераны, прошла через тяжелые испытания, но несмотря на это она всегда улыбается и радуется каждому дню.

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