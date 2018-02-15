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Ребята Молодежного актива побывали в гостях у Малюткиной Анны Павловны, ветерана и становленца области

15 февраль 2018, 16:31
Ребята Молодежного актива побывали в гостях у Малюткиной Анны Павловны, ветерана и становленца области
Вечером 13 февраля представители Молодежного актива города Гусева побывали в гостях у Малюткиной Анны Павловны, ветерана и становленца Калининградской области.

Ребят радушно приняли, угостили чаем с булочками и конфетами. Анна Павловна рассказала, как она в 16 лет вместе с семьей переехала в город Гусев и работала на полях: «Мы таскали мешки пшеницах на своих спинах, конечно, было тяжело. Но мы знали, что страну нужно восстанавливать и мы дружно все работали. Тяжело и страшно было, но мы справились».

Анна Павловна, как и все ветераны, прошла через тяжелые испытания, но несмотря на это она всегда улыбается и радуется каждому дню.
молодёжь ветераны
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Galina
# 1Galina
Анна Павловна и сейчас занимает активную жизненную позицию, активно участвует в жизни общества инвалидов, помогает другим инвалидам, посещает их. Спасибо Вам, Анна Павловна!
Вчера, 19:40   ЦитироватьОтветить1

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