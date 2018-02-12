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В городской администрации рассмотрели предварительный проект реконструкции центральной части города

12 февраль 2018, 23:37
Сегодня в актовом зале администрации Гусевского городского округа состоялось рабочее совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова по вопросу разработки заявки для участия в конкурсе «Создание комфортной городской среды».

На совещании был детально рассмотрен предварительный проект «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» с использованием материалов обучающего семинара «Организация и проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Были определены дальнейшие мероприятия по работе над заявкой и сроки их реализации.

Напомним, совсем недавно городская администрация просила жителей города высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки. На днях глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов посетил город Красноярск, где принимал участие в семинаре по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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