В городской администрации рассмотрели предварительный проект реконструкции центральной части города
12 февраль 2018, 23:37
Сегодня в актовом зале администрации Гусевского городского округа состоялось рабочее совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова по вопросу разработки заявки для участия в конкурсе «Создание комфортной городской среды».Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
На совещании был детально рассмотрен предварительный проект «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» с использованием материалов обучающего семинара «Организация и проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Были определены дальнейшие мероприятия по работе над заявкой и сроки их реализации.
Напомним, совсем недавно городская администрация просила жителей города высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки. На днях глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов посетил город Красноярск, где принимал участие в семинаре по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На совещании был детально рассмотрен предварительный проект «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» с использованием материалов обучающего семинара «Организация и проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Были определены дальнейшие мероприятия по работе над заявкой и сроки их реализации.
Напомним, совсем недавно городская администрация просила жителей города высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки. На днях глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов посетил город Красноярск, где принимал участие в семинаре по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
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