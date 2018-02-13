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Проводится опрос для заявки в конкурсе проектов «Создание комфортной городской среды»

13 февраль 2018, 13:00
Проводится опрос для заявки в конкурсе проектов «Создание комфортной городской среды»
Готовится заявка по «Реконструкции улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» на получение государственной поддержки в конкурсе проектов «Создание комфортной городской среды».

Городская администрация просит уделить несколько минут в опросе, который поможет разработчикам проекта лучше понять, что необходимо сделать для дальнейшего благоустройства данной территории.

В данном опросе предлагается выбрать варианты ответов на вопросы, или написать свои пожелания.

Напомним, совсем недавно городская администрация просила жителей города высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки. На днях глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов посетил город Красноярск, где принимал участие в семинаре по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
опрос Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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