Российские железные дороги разместили на сайте единой информационной системы в сфере закупок тендер на ремонт пассажирской платформы № 1 и пешеходного пассажирского тоннеля на железнодорожной станции города Гусева.
Максимальная цена работ с учетом НДС оценивается в 6 068 013 рублей. Победитель тендера определится 29 марта. Работы должны будут выполнены не позднее 31 мая этого года.
Напомним, что после страшной аварии в сентябре 2017 года, в которой погибли 7 человек, была создана петиция за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. КЖД были не против этой инициативы, но решение должны принять региональные власти. Позднее Антон Алиханов отверг эту идею, заявив, что денег в бюджете 2018 года на эти цели не предусмотрено.
РЖД отремонтируют платформу и пешеходный тоннель на железнодорожной станции
28 февраля 2018, 19:49
железнодорожные пути госзакупки
Фотография с сайта «Яндекс карты»
Фотография с сайта «Яндекс карты»
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