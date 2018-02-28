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Информационный сайт города Гусева

РЖД отремонтируют платформу и пешеходный тоннель на железнодорожной станции

28 февраля 2018, 19:49
РЖД отремонтируют платформу и пешеходный тоннель на железнодорожной станции
Фотография с сайта «Яндекс карты»
Российские железные дороги разместили на сайте единой информационной системы в сфере закупок тендер на ремонт пассажирской платформы № 1 и пешеходного пассажирского тоннеля на железнодорожной станции города Гусева.

Максимальная цена работ с учетом НДС оценивается в 6 068 013 рублей. Победитель тендера определится 29 марта. Работы должны будут выполнены не позднее 31 мая этого года.

Напомним, что после страшной аварии в сентябре 2017 года, в которой погибли 7 человек, была создана петиция за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. КЖД были не против этой инициативы, но решение должны принять региональные власти. Позднее Антон Алиханов отверг эту идею, заявив, что денег в бюджете 2018 года на эти цели не предусмотрено.
железнодорожные пути госзакупки
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Здесь три слова важные-пешеходный пассажирский тоннель)))...деньги рекой текут,девать некуда.
Вчера, 20:09   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
Если кто не в курсе, вход в тоннель давно закрыт на решётку.
Вчера, 20:20   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 3Прохожий
А когда на Красноармейской переезд откроют?
Вчера, 20:23   ЦитироватьОтветить2
Вольдемар
# 4Вольдемар
К чемпионату по футболу облагораживают территории, которые будут видны с окошек поезда проезжающим европейцам.
Вчера, 21:02   ЦитироватьОтветить2

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