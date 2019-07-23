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Информационный сайт города Гусева

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене Александра Воробьёва

23 июля 2019, 13:08
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене Александра Воробьёва
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде, сообщает РИА Новости.

«Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос», — сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест.

В свою очередь Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Александра Воробьева. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил смягчить меру пресечения.

О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО «Лефортово». Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Воробьев в 2006–2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Александр Воробьев
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1
# 1123
Так и ходить ему до конца жизни в лыжной маске. 
Сегодня, 13:17   ЦитироватьОтветить
20
П
# 2Пан
У него просто морды пятнами покрылась, от стыда...Бедные родители какой позор на их головы.
Сегодня, 16:52   ЦитироватьОтветить
10

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