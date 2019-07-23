Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде, сообщает РИА Новости.
«Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос», — сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест.
В свою очередь Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Александра Воробьева. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил смягчить меру пресечения.
О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО «Лефортово». Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Воробьев в 2006–2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене Александра Воробьёва
23 июля 2019, 13:08
Александр Воробьев
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