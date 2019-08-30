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Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Александру Воробьеву

30 августа 2019, 13:52
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Александру Воробьеву
Бывшему помощнику полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александру Воробьёву продлили арест по делу о госизмене. Об этом сообщает информагентство Ura.ru.

Решением Лефортовского суда Москвы чиновник останется под стражей до 5 декабря 2019 года.

Александр Воробьев был задержан ФСБ 4 июля в Москве, ему инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На закрытом заседании, которое состоялось 5 июля, судья Лефортовского райсуда Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. У господина Воробьева были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура.
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