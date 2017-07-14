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Депутат от ЛДПР оказал содействие детско-юношескому центру

14 июль 2017, 16:48
Депутат от ЛДПР оказал содействие детско-юношескому центру
Нельзя не отметить возрастающий интерес молодого поколения к спортивным направлениям досуга. Самое главное – что есть люди, готовые заниматься с детьми, передавать им знания, прививать любовь к активному отдыху и к здоровому образу жизни.

Однако не всё так хорошо, ведь помимо желания обучать ребят, требуется также спортивный инвентарь.

С просьбой оказать содействие для развития объединения «Туризм» к депутату Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейнику Андрею Ивановичу обратилось руководство муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр».

Спорт для представителя фракции – это не просто громкое слово, а стиль его жизни. Конечно же содействие было оказано. 14 июля 2017 года Андрей Иванович вручил необходимые спортивные принадлежности заместителю директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеского центра Оксане Николаевне Ядченковой.

За поддержку спортивных начинаний администрация ДЮЦ приняла решение наградить парламентария благодарственным письмом.

«Спасибо за столь высокую награду и оценку моей деятельности. Я, как и вся фракция ЛДПР, поддерживал и всегда буду поддерживать здоровый образ жизни, поддерживать людей, которые думают о здоровье будущих поколений, о здоровье наших с вами детей. Огромная благодарность сотрудникам ДЮЦа в лице директора Гавриловой Татьяны Владимировны, тренера-педагога Наумова Владимира Сергеевича, благодаря которому значительно вырос интерес к такому направлению, как спортивный туризм, а также ещё раз говорю спасибо всем преподавателям, внедряющим новые направления в спорте!» - сказал Андрей Олейник в заключение встречи.
Теги: ЛДПР ДЮЦ
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Беспартийная
# 1Беспартийная
Другие партии как партии, а коммунисты вот что творят. На выборах буду за ЛДПР, а не за этих непорядочных.
Вчера, 18:16   ЦитироватьОтветить0
Глист
# 2Глист
Спасибо Лиза, глитсы у нас вот тут
Цитата: Беспартийная
вот что творят
Вчера, 18:27   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Весь инвентарь в одном пакетике.
И еще хочется сказать о Нуге Бесте Не стоит ходить к мошенникам и отдавать свои последние деньги.
Вчера, 19:47   ЦитироватьОтветить1

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