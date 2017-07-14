Депутат от ЛДПР оказал содействие детско-юношескому центру

14 июль 2017, 16:48

Нельзя не отметить возрастающий интерес молодого поколения к спортивным направлениям досуга. Самое главное – что есть люди, готовые заниматься с детьми, передавать им знания, прививать любовь к активному отдыху и к здоровому образу жизни.



Однако не всё так хорошо, ведь помимо желания обучать ребят, требуется также спортивный инвентарь.



С просьбой оказать содействие для развития объединения «Туризм» к депутату Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейнику Андрею Ивановичу обратилось руководство муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр».



Спорт для представителя фракции – это не просто громкое слово, а стиль его жизни. Конечно же содействие было оказано. 14 июля 2017 года Андрей Иванович вручил необходимые спортивные принадлежности заместителю директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеского центра Оксане Николаевне Ядченковой.



За поддержку спортивных начинаний администрация ДЮЦ приняла решение наградить парламентария благодарственным письмом.



«Спасибо за столь высокую награду и оценку моей деятельности. Я, как и вся фракция ЛДПР, поддерживал и всегда буду поддерживать здоровый образ жизни, поддерживать людей, которые думают о здоровье будущих поколений, о здоровье наших с вами детей. Огромная благодарность сотрудникам ДЮЦа в лице директора Гавриловой Татьяны Владимировны, тренера-педагога Наумова Владимира Сергеевича, благодаря которому значительно вырос интерес к такому направлению, как спортивный туризм, а также ещё раз говорю спасибо всем преподавателям, внедряющим новые направления в спорте!» - сказал Андрей Олейник в заключение встречи.

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