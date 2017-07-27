По непонятным причинам в Гусевской ЦРБ сняли с должности ведущего гинеколога
27 июль 2017, 13:45
В местное отделение ЛДПР города Гусева обратился один из самых уважаемых жителей города - известный врач Мисевич Михаил Корнелиевич, сообщается на сайте местного отделения партии.больница
Михаил Корнеилиевич обладает большим опытом и стажем работы в области здравоохранения. Ответственный подход к работе и чуткость к пациентам - неотъемлемое качество специалиста.
К сожалению, по непонятным причинам, главный врач Гусевской Центральной районной больницы Герцог Ольга Богдановна сняла Мисевича М. К. с должности врача акушера-гинеколога с приёма пациентов в женской консультации. Общественность возмущена. Граждане выражают свою недовольство подписями в поддержку доктора.
Депутат Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович пообещал взять данную ситуацию под свой личный контроль и не допустить ущемления прав и законных интересов Мисевича Михаила Корнелиевича.
«Верните нашего доктора!» - так звучит посыл десятков горожан.
Напомним, недавно врио министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил в интервью «Комсомолке» что в ближайшие время Гусевская городская больница ожидает прибытие на работу четырёх врачей.
Михаил Корнеилиевич обладает большим опытом и стажем работы в области здравоохранения. Ответственный подход к работе и чуткость к пациентам - неотъемлемое качество специалиста.
К сожалению, по непонятным причинам, главный врач Гусевской Центральной районной больницы Герцог Ольга Богдановна сняла Мисевича М. К. с должности врача акушера-гинеколога с приёма пациентов в женской консультации. Общественность возмущена. Граждане выражают свою недовольство подписями в поддержку доктора.
Депутат Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович пообещал взять данную ситуацию под свой личный контроль и не допустить ущемления прав и законных интересов Мисевича Михаила Корнелиевича.
«Верните нашего доктора!» - так звучит посыл десятков горожан.
Напомним, недавно врио министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил в интервью «Комсомолке» что в ближайшие время Гусевская городская больница ожидает прибытие на работу четырёх врачей.
296 просмотров
0