Объявления
Новости / Общество

По непонятным причинам в Гусевской ЦРБ сняли с должности ведущего гинеколога

27 июль 2017, 13:45
По непонятным причинам в Гусевской ЦРБ сняли с должности ведущего гинеколога
В местное отделение ЛДПР города Гусева обратился один из самых уважаемых жителей города - известный врач Мисевич Михаил Корнелиевич, сообщается на сайте местного отделения партии.

Михаил Корнеилиевич обладает большим опытом и стажем работы в области здравоохранения. Ответственный подход к работе и чуткость к пациентам - неотъемлемое качество специалиста.

К сожалению, по непонятным причинам, главный врач Гусевской Центральной районной больницы Герцог Ольга Богдановна сняла Мисевича М. К. с должности врача акушера-гинеколога с приёма пациентов в женской консультации. Общественность возмущена. Граждане выражают свою недовольство подписями в поддержку доктора.

Депутат Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович пообещал взять данную ситуацию под свой личный контроль и не допустить ущемления прав и законных интересов Мисевича Михаила Корнелиевича.

«Верните нашего доктора!» - так звучит посыл десятков горожан.

Напомним, недавно врио министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил в интервью «Комсомолке» что в ближайшие время Гусевская городская больница ожидает прибытие на работу четырёх врачей.
Теги: больница
296 просмотров
0
Другие новости по теме
Прорабатывается вопрос о создании в Гусеве аналога калининградского Центра женского здоровья
Прорабатывается вопрос о создании в Гусеве аналога калининградского Центра женского здоровья
Депутат облдумы от фракции ЛДПР поздравил выпускников
Депутат облдумы от фракции ЛДПР поздравил выпускников
Ремонт помещений Гусевской больницы планируется осуществить к концу года
Ремонт помещений Гусевской больницы планируется осуществить к концу года
«Рейдерская эпоха»: Чем завершился двадцатилетний конфликт двух крупных заводов СТА
«Рейдерская эпоха»: Чем завершился двадцатилетний конфликт двух крупных заводов СТА

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»