Центр раннего развития
Новости / Общество

Директор автоколонны №1802: Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит

28 сентябрь 2017, 20:18
Директор автоколонны №1802: Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит
Нелегальные перевозчики снова вышли на линии в Гусеве и возят пассажиров. Об этом «Комсомолке» рассказала директор ОАО «Автоколонна № 1802» Гусева Татьяна Филатова.

«Где-то есть кукловод. Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит и им дали команду: «Остановиться!». Сегодня они уже получили команду, что можно потихонечку ехать, и они поехали! Из Калининграда, из Нестерова и из Черняховска уже поехали нелегальные перевозчики! – говорит Татьяна Филатова. - В субботу, воскресенье они остановились специально, чтобы проверить, вывезем мы пассажиров или нет. Пассажиров мы всех вывезли. Да, может быть, где-то какие-то нюансы были, пришлось подождать автобус и так далее, но людей мы вывезли и у нас ни одного пассажира стоячего в автобусах не было».

По словам Татьяны Филатовой, сегодня наполняемость легальных автобусов составляет 60 процентов, все пассажиры застрахованы.

«Мы справимся, и все будет хорошо. Мы 15 лет боремся с нелегалами, во все колокола звоним, говорим, что они подрывают экономические составляющие нашего предприятия. Если бы не было нелегалов, через два года все бы, наверное, уже ездили на больших автобусах и сами автобусы были бы новыми. Нелегалы нам не конкуренты. Они – фантомы, сегодня они есть, а завтра уже их нету. Они мешают. Если бы их не было, все три гусевских автотранспортных предприятия бы обновились, и была бы безопасность», - заключила Татьяна Филатова.
Теги: автоколонна нелегалы нелегальные перевозки
1 509 просмотров   |   45 комментариев
1
Другие новости по теме
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
Депутат областной Думы Михаил Зацепин встретился с коллективом Гусевской автоколонны
Депутат областной Думы Михаил Зацепин встретился с коллективом Гусевской автоколонны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Все кто занимается пассажирскими перевозками должны получить государственную лицензию
Все кто занимается пассажирскими перевозками должны получить государственную лицензию
Житель города
# 1Житель города
Вы лучше расскажите, как автобусы автоколонны попадают в аварии, сбивают школьников на велосипедах....и, какие наказания Вы за это все понесли....
Вчера, 20:59   ЦитироватьОтветить7
Гость Виталий
# 2Гость Виталий
Житель города,
А вы уверены, что виновата автоколонна? Пожалуйста объявите историю.
Вчера, 21:02   ЦитироватьОтветить5
Гусев
# 3Гусев
Летом дважды ездила в Калининград на автобусе-экспрессе Автоколонны, это было слишком отвратительно и долго. А у частников автопарк новее и чище, вот.
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить3
Пассажир понедельника
# 4Пассажир понедельника
Уважаемая Татьяна Филатова хочу Вас огорчить ,что Ваши сотрудники просто мягко говоря лукавят ,я сама лично ехала из Гусева в Понедельник утром в Калининград с пересадкой в городе Черняховске с площади до Черняховская так как водитель до Калининграда не взял так как места были забронированы на станции Черняховск,в Черняховск мы смогли взять билеты только на автобус Краснознаменск-Калининград 9-20,в автобусе было полно стоячих пассажиров, в общем ситуация следуяшая ихщ Гусева мы выехали в 7-50,в Калининград должны были приехать в 11-15, приехали позже минут на десять но это в данной ситуации не принципиал но,в общем длина пути 120 километров была пройдена за 3 часа 25 минут,как-то вот так,а по поводу заполняемости автобуса,следующий раз сделаю фото и отправлю лично Вам и ещё куда ни будь,кому это будет интересно
Вчера, 21:28   ЦитироватьОтветить10
Я
# 5Я
Гусев,
Ваш катафалк вас ждёт у Аматела. Гроб иметь при себе.
Вчера, 21:33   ЦитироватьОтветить7
Пассажир понедельника
# 6Пассажир понедельника
P.S.а вот если бы сделали проезд Гусев-Калининград 120руб вместо 180 руб. вот это было бы интересно для пассажиров.А так одна мышиная возня+ жадность
Вчера, 21:41   ЦитироватьОтветить10
Гость Виталий
# 7Гость Виталий
Цитата: Пассажир понедельника
Уважаемая Татьяна Филатова хочу Вас огорчить ,что Ваши сотрудники просто мягко говоря лукавят ,я сама лично ехала из Гусева в Понедельник утром в Калининград с пересадкой в городе Черняховске с площади до Черняховская так как водитель до Калининграда не взял так как места были забронированы на станции Черняховск,в Черняховск мы смогли взять билеты только на автобус Краснознаменск-Калининград 9-20,в автобусе было полно стоячих пассажиров, в общем ситуация следуяшая ихщ Гусева мы выехали в 7-50,в Калининград должны были приехать в 11-15, приехали позже минут на десять но это в данной ситуации не принципиал но,в общем длина пути 120 километров была пройдена за 3 часа 25 минут,как-то вот так,а по поводу заполняемости автобуса,следующий раз сделаю фото и отправлю лично Вам и ещё куда ни будь,кому это будет интересно

Вы здесь соврали раза три минимум. во-первых, если было много стоящих пассажиров, то почему вас высадили, а не взяли до К-да стоя. Во-вторых, вы добирались 3 с лишним часа с пересадкой и заездом в Гвардейск. С пересадкой вы могли и вечером приехать. Кто знает где вы шлялись. И третье, уже несколько лет в автобусы не берут стоя. езжу постоянно в К-д и из К-да и знаю, что говорю. что мешало вам заснять, а не болтать языком.
Про 120 руб, вообще, смешно. Где вы видели такие тарифы? И это при легальной работе с налогами, страховками, отчислениями и т.д.
Вчера, 21:52   ЦитироватьОтветить7
Пассажирка
# 8Пассажирка
Я редко езжу автобусом в Калининград, но, если приходится ехать общественным транспортом, использую автобусы только автоколонны. Автобусы старые очень грязные. Садишься и неприятно дотронуться до чего-либо. Пластмассовые части (задняя часть спинки, подстаканники и т.д.) настолько грязные, что грязь скоро сама будет отваливаться. На все это смотришь и боишься сожителей в голове поймать, до кучи. Неужели Вы, Татьяна Филатова, ничего этого не замечаете? В автобусы рейды проверки устраиваете? Неужели так накладно помыть автобус, хотя бы 1 раз в месяц? Состояние транспорта автоколонны - еще одна причина, по которой часть потока пассажиров предпочитает частные маршрутки.
Вчера, 21:56   ЦитироватьОтветить12
Наверное бывает
# 9Наверное бывает
Много букв. Негодование...

Еду сегодня в 19ч из Калининграда в Черняховск. После Талпак смотрю впереди что-то большое светящееся. Подумал, что это тягач какой-нибудь типа трака из Америки. Еду-еду, а догнать не могу... 110 км/ч.. 120..130..150... О, приближаюсь. 130-135 скорость оказывается, я малость обалдел... На прямой перед спуском у п.Междуречье благополучно его обхожу. Что же делает он? Он в конце спуска меня поджимает и обгоняет! Меня... Обгоняет... Многотонная хрень.. Там, где обгон запрещен... Я чуть с дороги не улетел. Далее. Светофор на мосту в Междуречье. Красный. Я позади этого чуда. Впереди него 2 машины. Что он делает? Объезжает их и на красный шпарит... Но это еще не все. Я его наганяю опосля, слежу за ним прикрываясь двумя машинами впереди меня. Это чудо еще 3 раза обгоняло легковухи в местах, где обгон запрещен.
Догнал я его уже в Черняховске.
Так на чем же ехал описаный мною "гонщик"?
Транспорт конченого дебила - рейсовый АВТОБУС. Рейс 680. Номер автобуса ак754... Я думал, что может домой пустой спешит. Ну мало ли. Ан нет! В Черняховске на въезде остановка и там он высаживал пассажиров...
Теперь вспоните хайп по поводу недавной трагедии с нелегальным микриком..
Вчера, 22:00   ЦитироватьОтветить11
Гость Виталий
# 10Гость Виталий
Админ, подскажи, они эту хрень с одного ip пишут?
Вчера, 22:08   ЦитироватьОтветить4
Сергей. Ю
# 11Сергей. Ю
Наверное бывает,
Врун
Вчера, 22:12   ЦитироватьОтветить3
Я
# 12Я
Цитата: Пассажир понедельника
P.S.а вот если бы сделали проезд Гусев-Калининград 120руб вместо 180 руб. вот это было бы интересно для пассажиров.А так одна мышиная возня+ жадность

И водку бы в магазах по 50 руб. И колбасу по 10 руб.
Дебилы,блиать.
Вчера, 22:14   ЦитироватьОтветить2
не ЛЮБЛЮ автоколонну
# 13не ЛЮБЛЮ автоколонну
Гусевская Автоколонна-это общественная помойка, автобусы грязные, что мешает их помыть?Ну, реально противно ехать.А билет можно было бы сделать и за 150р.,глядишь и прибыль поперла.Филатова вас гадко читать, постоянно поливаете работяг(частников)гавном, кусок хлеба отбирают???У них кстати, чистые автобусы, они за ними ухаживают, вам бы поучится ЧИСТОТЕ у них.Как ездили с ними, так и будет ездить.А, на вашем автобусе я проехала во вторник, почему КОНДИЦИОНЕРЫ не работают?Я чуть не задохнулась.С какой мусорки 680э был приобретен?И снова грязища.А, после вот этого поноса словесного, вылитого ФИЛАТОВОЙ, вообще никакого желания нет ездить на ее Автоколонне.
Вчера, 22:32   ЦитироватьОтветить6
не ЛЮБЛЮ автоколонну
# 14не ЛЮБЛЮ автоколонну
Цитата: Гость Виталий
Админ, подскажи, они эту хрень с одного ip пишут?

Идите из-за угла еще последите за часниками)Насмешили реально, на ночь глядя)Желчь вредна для здоровья)
Вчера, 22:36   ЦитироватьОтветить0
ок
# 15ок
Сергей. Ю,
Люди пишут
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 16Гость Виталий
Цитата: не ЛЮБЛЮ автоколонну
Гусевская Автоколонна-это общественная помойка, автобусы грязные, что мешает их помыть?Ну, реально противно ехать.А билет можно было бы сделать и за 150р.,глядишь и прибыль поперла.Филатова вас гадко читать, постоянно поливаете работяг(частников)гавном, кусок хлеба отбирают???У них кстати, чистые автобусы, они за ними ухаживают, вам бы поучится ЧИСТОТЕ у них.Как ездили с ними, так и будет ездить.А, на вашем автобусе я проехала во вторник, почему КОНДИЦИОНЕРЫ не работают?Я чуть не задохнулась.С какой мусорки 680э был приобретен?И снова грязища.А, после вот этого поноса словесного, вылитого ФИЛАТОВОЙ, вообще никакого желания нет ездить на ее Автоколонне.

Да кто вас заставляет ездить на автоколонне? Вы мазохист что ли? Ездите на частниках.
Вчера, 22:48   ЦитироватьОтветить0
Гость александр
# 17Гость александр
от этого всего должен только выиграть пассажир где его перевезут дешево,безопасно,комфортно и быстро.
Вчера, 23:12   ЦитироватьОтветить0
не ЛЮБЛЮ автоколонну
# 18не ЛЮБЛЮ автоколонну
Цитата: Гость Виталий
Да кто вас заставляет ездить на автоколонне? Вы мазохист что ли? Ездите на частниках.

Ездили,и будем ездить, и частники во много раз больше вызывают уважения,в отличие от .......А вам совет, относится к критики спокойно, и принять к сведению. СВОИ МНОЖЕСТВЕННЫЕ НЕДОЧЕТЫ.
Вчера, 23:15   ЦитироватьОтветить3
не ЛЮБЛЮ автоколонну
# 19не ЛЮБЛЮ автоколонну
Тут все понятно гость Виталий-это госпожа Филатова.Даю 100%.Очень низко,вы себя ведете.
Вчера, 23:16   ЦитироватьОтветить2
Гость Виталий
# 20Гость Виталий
не ЛЮБЛЮ автоколонну,
Я к автоколонне не отношусь. А зачем вы садились в автобкс автоколонны если там все плохо, а у частников все хорошо?
Вчера, 23:30   ЦитироватьОтветить1
ГИБДДна
# 21ГИБДДна
Цитата: Наверное бывает
Много букв. Негодование...

Еду сегодня в 19ч из Калининграда в Черняховск. После Талпак смотрю впереди что-то большое светящееся. Подумал, что это тягач какой-нибудь типа трака из Америки. Еду-еду, а догнать не могу... 110 км/ч.. 120..130..150... О, приближаюсь. 130-135 скорость оказывается, я малость обалдел... На прямой перед спуском у п.Междуречье благополучно его обхожу. Что же делает он? Он в конце спуска меня поджимает и обгоняет! Меня... Обгоняет... Многотонная хрень.. Там, где обгон запрещен... Я чуть с дороги не улетел. Далее. Светофор на мосту в Междуречье. Красный. Я позади этого чуда. Впереди него 2 машины. Что он делает? Объезжает их и на красный шпарит... Но это еще не все. Я его наганяю опосля, слежу за ним прикрываясь двумя машинами впереди меня. Это чудо еще 3 раза обгоняло легковухи в местах, где обгон запрещен.
Догнал я его уже в Черняховске.
Так на чем же ехал описаный мною "гонщик"?
Транспорт конченого дебила - рейсовый АВТОБУС. Рейс 680. Номер автобуса ак754... Я думал, что может домой пустой спешит. Ну мало ли. Ан нет! В Черняховске на въезде остановка и там он высаживал пассажиров...
Теперь вспоните хайп по поводу недавной трагедии с нелегальным микриком..


прям 150 км/ч ??? рейсовый??? ЧТО ТО ВЫ ПИЗ..ТЕ БАТЕНЬКА ))) хотя если вы держались рядом с ним в двух машинах и обгоняли также всех, так ВАС БАТЕНЬКА ВСЕХ (водителя рейсового и вас троих) ПРАВ ЛИШИТЬ НАДО!!!
Сегодня, 00:34   ЦитироватьОтветить9
АвтобусныйБилет
# 22АвтобусныйБилет
Ага! Одна Танюха кушать хочет и денюШку считать умеет .. Остальные не хотят и цифр не знают.. Ни пассажиры, ни нелегальные перевозчики
Сегодня, 01:48   ЦитироватьОтветить0
Читай лучше
# 23Читай лучше
Цитата: ГИБДДна
Цитата: Наверное бывает
Много букв. Негодование...

Еду сегодня в 19ч из Калининграда в Черняховск. После Талпак смотрю впереди что-то большое светящееся. Подумал, что это тягач какой-нибудь типа трака из Америки. Еду-еду, а догнать не могу... 110 км/ч.. 120..130..150... О, приближаюсь. 130-135 скорость оказывается, я малость обалдел... На прямой перед спуском у п.Междуречье благополучно его обхожу. Что же делает он? Он в конце спуска меня поджимает и обгоняет! Меня... Обгоняет... Многотонная хрень.. Там, где обгон запрещен... Я чуть с дороги не улетел. Далее. Светофор на мосту в Междуречье. Красный. Я позади этого чуда. Впереди него 2 машины. Что он делает? Объезжает их и на красный шпарит... Но это еще не все. Я его наганяю опосля, слежу за ним прикрываясь двумя машинами впереди меня. Это чудо еще 3 раза обгоняло легковухи в местах, где обгон запрещен.
Догнал я его уже в Черняховске.
Так на чем же ехал описаный мною "гонщик"?
Транспорт конченого дебила - рейсовый АВТОБУС. Рейс 680. Номер автобуса ак754... Я думал, что может домой пустой спешит. Ну мало ли. Ан нет! В Черняховске на въезде остановка и там он высаживал пассажиров...
Теперь вспоните хайп по поводу недавной трагедии с нелегальным микриком..


прям 150 км/ч ??? рейсовый??? ЧТО ТО ВЫ ПИЗ..ТЕ БАТЕНЬКА ))) хотя если вы держались рядом с ним в двух машинах и обгоняли также всех, так ВАС БАТЕНЬКА ВСЕХ (водителя рейсового и вас троих) ПРАВ ЛИШИТЬ НАДО!!!

приближаюсь. 130-135 скорость
Сегодня, 06:53   ЦитироватьОтветить0
так бывает
# 24так бывает
В каждую пятницу с сентября месяца (рейс 573 Гусев-Советск время 16-30) начинается коллапс.Студенты разъезжаются по домам и данный рейс всегда переполнен, и люди стоят до самой входной двери возле водителя!Водители едут не спеша дабы не перевернуться, на перекрестке пассажиры подсказывают водителю о приближающемся автомобиле, страшно, но домой ехать надо.Почему нельзя пустить два автобуса по пятницам?!
Сегодня, 08:24   ЦитироватьОтветить4
э-эх
# 25э-эх
Самое печальное, что Мы все здесь по возбуждаемся, поплюём слюной и дальше этого курятника дело не двинется, а вот если бы пошли официальные претензии и петиции по поводу стоимости билета, перегруженности автобусов, наличия векового слоя грязи и вони в них, отсутствия отопления и кондиционирования, расшатанных ободранных кресел и т.д. и т.п., с предоставлением наглядного материала и доказательств, то тогда, может быть, голос кричащего в пустыне был бы услышан... А так, - нас имеют, а мы крепчаем... Всем удачного сервиса и положительных эмоций!
Сегодня, 09:02   ЦитироватьОтветить1
Гость Ирина
# 26Гость Ирина
Граждане, вместо слов фотографируйте и выкладывайте. На автобусах автоколонны ездила редко, только в крайнем случае - очень грязно...
Сегодня, 09:32   ЦитироватьОтветить3
Ми
# 27Ми
Ну вот и лоббирование говнокорторы пошло. Хайп на умерших.
Сегодня, 09:45   ЦитироватьОтветить1
Дэд
# 28Дэд
Во дворе дома №3 по улице Краснофлотской водители с автобусов автоколонны постоянно сливают солярку.
Сегодня, 09:57   ЦитироватьОтветить2
не ЛЮБЛЮ автоколонну
# 29не ЛЮБЛЮ автоколонну
Цитата: Гость Виталий
не ЛЮБЛЮ автоколонну,
Я к автоколонне не отношусь. А зачем вы садились в автобкс автоколонны если там все плохо, а у частников все хорошо?

Хотелось лишний раз убедится, насколько все плохо в вашей автоколонне, чтобы не возвращаться больше к этому.
Сегодня, 10:00   ЦитироватьОтветить0
не ЛЮБЛЮ автоколонну
# 30не ЛЮБЛЮ автоколонну
Цитата: Дэд
Во дворе дома №3 по улице Краснофлотской водители с автобусов автоколонны постоянно сливают солярку.

Снимайте в следующий раз видео, посмотрим, посмеемся вместе, можно еще в Ютуб отпраить))
Сегодня, 10:02   ЦитироватьОтветить0
1 2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»