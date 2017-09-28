Директор автоколонны №1802: Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит
28 сентябрь 2017, 20:18
Нелегальные перевозчики снова вышли на линии в Гусеве и возят пассажиров. Об этом «Комсомолке» рассказала директор ОАО «Автоколонна № 1802» Гусева Татьяна Филатова.Теги: автоколонна нелегалы нелегальные перевозки
«Где-то есть кукловод. Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит и им дали команду: «Остановиться!». Сегодня они уже получили команду, что можно потихонечку ехать, и они поехали! Из Калининграда, из Нестерова и из Черняховска уже поехали нелегальные перевозчики! – говорит Татьяна Филатова. - В субботу, воскресенье они остановились специально, чтобы проверить, вывезем мы пассажиров или нет. Пассажиров мы всех вывезли. Да, может быть, где-то какие-то нюансы были, пришлось подождать автобус и так далее, но людей мы вывезли и у нас ни одного пассажира стоячего в автобусах не было».
По словам Татьяны Филатовой, сегодня наполняемость легальных автобусов составляет 60 процентов, все пассажиры застрахованы.
«Мы справимся, и все будет хорошо. Мы 15 лет боремся с нелегалами, во все колокола звоним, говорим, что они подрывают экономические составляющие нашего предприятия. Если бы не было нелегалов, через два года все бы, наверное, уже ездили на больших автобусах и сами автобусы были бы новыми. Нелегалы нам не конкуренты. Они – фантомы, сегодня они есть, а завтра уже их нету. Они мешают. Если бы их не было, все три гусевских автотранспортных предприятия бы обновились, и была бы безопасность», - заключила Татьяна Филатова.
«Где-то есть кукловод. Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит и им дали команду: «Остановиться!». Сегодня они уже получили команду, что можно потихонечку ехать, и они поехали! Из Калининграда, из Нестерова и из Черняховска уже поехали нелегальные перевозчики! – говорит Татьяна Филатова. - В субботу, воскресенье они остановились специально, чтобы проверить, вывезем мы пассажиров или нет. Пассажиров мы всех вывезли. Да, может быть, где-то какие-то нюансы были, пришлось подождать автобус и так далее, но людей мы вывезли и у нас ни одного пассажира стоячего в автобусах не было».
По словам Татьяны Филатовой, сегодня наполняемость легальных автобусов составляет 60 процентов, все пассажиры застрахованы.
«Мы справимся, и все будет хорошо. Мы 15 лет боремся с нелегалами, во все колокола звоним, говорим, что они подрывают экономические составляющие нашего предприятия. Если бы не было нелегалов, через два года все бы, наверное, уже ездили на больших автобусах и сами автобусы были бы новыми. Нелегалы нам не конкуренты. Они – фантомы, сегодня они есть, а завтра уже их нету. Они мешают. Если бы их не было, все три гусевских автотранспортных предприятия бы обновились, и была бы безопасность», - заключила Татьяна Филатова.
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