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Гусевская православная община собирает подписи за снос памятника Ленину

25 февраля 2019, 16:56
Гусевская православная община собирает подписи за снос памятника Ленину
У нас в Гусеве все самое лучшее и по многим показателям мы в передовиках среди муниципалитетов области. Не отстает от данного утверждения и православная община города. По указанию отца Георгия, в церкви, что расположена на ул. Зои Космодемьянской, предлагают всем прихожанам подписать политическое воззвание к властям нашего города с категорическим требованием убрать памятник «человеку, который не любил свою страну и повинен в смерти миллионов людей: детей, женщин и стариков».

Если будет решен вопрос с переносом памятника В. И. Ленину, то финансирование этого переноса не должно совершаться за государственные средства, так как по мнению авторов воззвания, большинство граждан России не являются почитателями этого политического деятеля.

Оставлю на совести составителей данного политического заявления правоту высказываний. Отец Георгий (гражданин Матвееев), как и все жители нашего города имеет право на собственные убеждения, однако использовать церковь, как свою политическую трибуну, думаю перебор.

А вы что думаете гусевцы?

В приложении скан прокламации распространяемой в церкви.

С уважением, Юрий Лактионов
памятник церковь храм
478 просмотров   |   25 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
слов нет, дебилизм
Сегодня, 17:27   ЦитироватьОтветить13
Житель
# 2Житель
Да...причем ходит бабушка прислужница церкви Божий одуванчик...с какими то бумагами и предлагает всем подряд подписаться...
Сегодня, 17:30   ЦитироватьОтветить0
Гость Кило Ирисок
# 3Гость Кило Ирисок
"православнутые" так ненавидят памятник Ленину, что аж кушать не могут, smiley
а почему не опросили лютеран и католиков,
а мусульман двух видов, smiley
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить6
Гайдар
# 4Гайдар
Ленин- иуда, каких свет не видывал.
Ленин приказал убивать верующих и чем больше- тем лучше и убивали тысячами и не только попов и батюшек, а простых монашек . И убивали не просто расстреливали а убивали изощренно, и не год и не два а десятилетия.
Ленин разорил Россию...
Цитаты из записей Ленина:
"Ивашек" надо дурить.
Без одурачивания "Ивашек" мы власть не захватим"
"А на Россию мне плевать..."
"…Чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать"
"Суд должен не устранить террор, а обосновать и узаконить его принципиально"
"Интеллигенция — это не мозг нации, а говно"
"Нужно поощрять энергию и массовидность террора"
"Под видом „зеленых" (мы потом на них свалим) пройдем на 10—20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного"
"...чем большее число буржуазии и духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше"
Сегодня, 17:50   ЦитироватьОтветить4
Вакса
# 5Вакса
Этот выродок- Ленин всю свою жизнь боролся с православием, и именно с православием
- Например, в письме Ленина Молотову для членов Политбюро от 19 марта 1922 года Владимир Ильич настаивал на необходимости использовать массовый голод в стране, чтобы обобрать православные храмы, расстреляв при этом как можно больше "реакционных священнослужителей". Мало кто знает о ленинском документе от 1 мая 1919 г. №13666/2, адресованном Дзержинскому. Вот его содержание: "...необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады".
Сегодня, 18:00   ЦитироватьОтветить7
Кучерявый
# 6Кучерявый
Пофиг на всех но Володю надо ПЕРЕНЕСТИ в другое место. 90% защитников Лысого даже по памяти не могут вспомнить в какой позе исполнен памятник Ленину. ))))
Сегодня, 18:13   ЦитироватьОтветить1
Законник
# 7Законник
"Статья 4. Государство и религиозные объединения
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О свободе совести и о религиозных объединениях"
Пункт 5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства религиозное объединение:
-не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь."
Надо в полицию или прокуратуру обратиться с проверкой деятельности отца Георгия в части сбора подписи под прокламацией, соответствует ли это закону.
Сегодня, 18:13   ЦитироватьОтветить12
Белопузый
# 8Белопузый
Этот краснопузый Ленин люто ненавидел Россию и русских
Ленин-предатель:
…нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, чем желая поражения во всякой войне царизму; «неверен лозунг «мира», лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну»; «наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск.
«Не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 49, С. 14). Что это, если не убедительное доказательство того, что Ленин ненавидел именно Россию и русских?

Ленин-богоборец
…всякий боженька есть труположество… всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость… самая опасная мерзость, самая гнусная зараза.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.48 С.226, 227, 228)
Сегодня, 18:28   ЦитироватьОтветить4
Vera Laktionova
# 9Vera Laktionova
У народа жопу рвёт,от злости к Ленину ,но смысл статьи не понимают.Я к Ленину тоже негативно отношусь,но я не считаю,что церковь должна вмешиваться в такие моменты.Педалирование церкви в последнее время стало слишком сильным, это нужно изменить,по этому поводу и написана статья.
Сегодня, 18:28   ЦитироватьОтветить2
Пофигист
# 10Пофигист
Я конечно пофигист, но то, что этот сукин сын Ленин устроил в России госпереворот, а потом еще и расстрелял всю царскую семью вместе со всеми детьми, докторами и прислугой, он же во сто крат круче серийного убийцы Чикатило. А еще и сифилитик был, умер от сифилиса. А коммунисты молятся на него и похоронить не дают по человечески... Дурдом какой то
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить2
Рысь
# 11Рысь
ВЫ !!!! ЭТО СКАЗАЛИ в статье серьезно ..... то есть есть свидетели и люди готовые подтвердить действия санкционированные или батюшкой или служителями церкви ? что такое действие производилось и имела место быть в любом проявлении ??? Если это так ! то могу посочувствовать нашей церкви..... даже на мнимом основание в данном действии служители не препятствующие таким действиям будут подвержены внутреннему делу церкви и я не думаю что все будет так просто.... батюшка может выразить отношение церкви, к тому или иному вопросу но в церкви подписывали петиции о сносе памятника !!!! реально не вериться !!! Если же это подтвердиться то думаю в Гусев сразу придите новый батюшка без вариантов !!!
Сегодня, 18:53   ЦитироватьОтветить6
Зритель
# 12Зритель
Отвратительно, что местные церковники лезут в такие дрязги.. Молчу уже про всепрощение и отпущение грехов. Сколько можно рыться в истории и копать грязь друг на друга. Живите настоящим и думайте о будущем! Возможно, святые при жизни и имеют право кого-то судить, и решать что и кому лучше. Но берут сомнения в этой "святости" и правильности таких дел.
Сегодня, 18:55   ЦитироватьОтветить11
Нейтраль
# 13Нейтраль
Вот скажите тем кому нужен Ленин , вам что предложили переплавить его на метал или ещё чего? Его хотят просто ПЕРЕНЕСТИ! С чего такая паника? Как стоял он в городе герои Гусеве так и будет стоять! Вы явные противники и коммунисты живёте 18 веком , вы спросите у молодёжи кто такой Ленин да 99% ответят что космонавт какой то. Росстаньтесь вы уже с этим говном , поставят вам его на красивую улицу Ульяновых, будете приходить кланяться. Да хотелось бы ещё спросить у коммунистов вы когда последний раз подходили к этой статуи, или она вам только сейчас эта статуя понадобилась? Правильно всё по коммунистически , пускай сгниёт, сгорит, но не трожьте
Сегодня, 20:10   ЦитироватьОтветить2
Ника.1.
# 14Ника.1.
Если это не фейк,что нынче запросто, то всё это ужасно. Церковь и политика несовместимы по определению. Иначе и ноги в церковь не понесут.
Но мне больше всего в этой анонимной петиции понравилось, за чей счёт перенос памятника. Кто же вложится, как не простой люд? А насчёт переименования проспекта Ленина, то, извините, не по ранжиру. Сначала пусть переименуется Ленинградская область, потом Ленинский проспект в Калининграде, да и сам Калининград. А то впереди планеты всей...😃
Сегодня, 20:39   ЦитироватьОтветить0
Партиец
# 15Партиец
Цитата: Нейтраль
Вот скажите тем кому нужен Ленин , вам что предложили переплавить его на метал или ещё чего? Его хотят просто ПЕРЕНЕСТИ! С чего такая паника? Как стоял он в городе герои Гусеве так и будет стоять! Вы явные противники и коммунисты живёте 18 веком , вы спросите у молодёжи кто такой Ленин да 99% ответят что космонавт какой то. Росстаньтесь вы уже с этим говном , поставят вам его на красивую улицу Ульяновых, будете приходить кланяться. Да хотелось бы ещё спросить у коммунистов вы когда последний раз подходили к этой статуи, или она вам только сейчас эта статуя понадобилась? Правильно всё по коммунистически , пускай сгниёт, сгорит, но не трожьте

То ли вы не слышите, то ли не хотите слышать! Вопрос в другом, церковь, точнее ее отдельные деятели начинают решать за нас жителей политические вопросы. Причем в ультимативной форме - "требуем"!
Церковь по конституции отделена от государства и государство не имеет права вмешиваться в деятельность церкви любого вероисповедания. Так и церкви не положено вмешиваться в политику, иначе это уже не светское государство а черт знает что!
Тем более они и так уже активно ведут предпринимательскую деятельность и не платят налогов. кромнее надо быть!
Сегодня, 20:39   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 16Прохожий
Цитата: Нейтраль
...Его хотят просто ПЕРЕНЕСТИ! С чего такая паника?... вы спросите у молодёжи кто такой Ленин да 99% ответят что космонавт какой то...


Нейтраль, ответьте пожалуйста.
Почему у нас надо сносить старый памятник для установки нового?
И что ответит молодёжь на вопрос, кто такой Епанчи́н?
.
Цитата: Нейтраль
... Р[b]о?[b]сстаньтесь вы уже с этим говном...

А эта цитата, говорит только о вашем воспитании...
Сегодня, 21:07   ЦитироватьОтветить1
Нейтраль
# 17Нейтраль
Прохожий куда нам до вашего воспитания, кто его сносит его просто переустонавливают. Спите там с красными билетами по подушками и боитесь что украдут их
Сегодня, 21:12   ЦитироватьОтветить1
Я
# 18Я
Прохожий,
Молодежь не знает также кто такой Ленин.
Сегодня, 21:14   ЦитироватьОтветить1
Нейтраль
# 19Нейтраль
Прохожий возьмите себе уже в ваши коммунистические головы Ленин жил , Ленин жив, Ленин будет жить, но правда сука на другом месте
Сегодня, 21:17   ЦитироватьОтветить1
Нейтраль
# 20Нейтраль
Ника.1.,
Коммунисты вложатся
Сегодня, 21:20   ЦитироватьОтветить0
Лилия
# 21Лилия
Мда,я больше ни в один гусевский зрам ни ногой.До итогов конкурса по реконструкции площади не было дела отцуЖоржу до Ленина в Гусеве,но при общественном диссонансе - вдруг такие поползновения. Я предлагаю в таком случае возмутиться против расценок в наших гусевских православных храмах и ритуальном агенстве,которое навязывают всем,находящимся в состоянии шока,родственникам. Когда впаривают венки в тридорога,когда за 500 метров их можно приобрести дешевле.Почему у нас единственный монополист в коммерческих ритуальных услугах,еще и служитель церкви?Помнится лет пять назад было даже обьявление от этой корторы в газете: « только до конца апреля - Акция: каждые аторые позороны - рытье могилы бесплатно». А вы о вем-то говорите.
Сегодня, 21:22   ЦитироватьОтветить1
Нейтраль
# 22Нейтраль
Я,
Вот что молодёжь отвечает на вопрос кто такой ленин
Да, я знаю, кто такой Ленин. Владимир Ильич Ленин был… как же его? Во время Советского союза… Сейчас вспомню. Мама мне рассказывала… Блин, забыл! Не помню я историю. Короче, он был вождь, но не краснокожих.

А коммуняки тут икру мечут
Сегодня, 21:27   ЦитироватьОтветить1
Белопузый
# 23Белопузый
Вот что писал И.А. Бунин об Ульянове-Ленине: «…Выродок, нравственный идиот от рождения. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек… И всё-таки мир уже настолько сошёл с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечества или нет?..»

Как можно поклоняться и лизать задницу этому идиоту...
Сегодня, 21:29   ЦитироватьОтветить2
Нейтраль
# 24Нейтраль
Цитата: Нейтраль
Я,
Вот что молодёжь отвечает на вопрос кто такой ленин
Да, я знаю, кто такой Ленин. Владимир Ильич Ленин был… как же его? Во время Советского союза… Сейчас вспомню. Мама мне рассказывала… Блин, забыл! Не помню я историю. Короче, он был вождь, но не краснокожих.
Я историю так… Не помню. Ленин… А, это тот дядька с бревном! Чувак, наверное, нормальный был. Жаль, что помер!
Ленин — это лидер России. Он устроил восстание и победил богачей. Ленин пользовался авторитетом у людей. Он забирал всё у богатых и отдавал бедным. Его любили все — и взрослые, и дети, — потому что он сам был бедным. И бывало даже такое, что у него не было денег на А4 и ручки, и ему приходилось писать на газетах молоком.

А коммуняки тут икру мечут
Сегодня, 21:33   ЦитироватьОтветить0
Гость Ирина
# 25Гость Ирина
Тут ещё про Украину и бандеровцев не вспоминали?... А надо. Потому, что власовцы-красновцы ничем бандеровцев не лучше. Или не хуже - с какой стороны смотреть. О. Георгий связался с одиозным "Двуглавым Орлом" олигарха Малофеева и решил присоединиться к его грязной политике? Не стыдно батюшке?
Сегодня, 21:44   ЦитироватьОтветить1

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