/ / / Гусевская православная община собирает подписи за снос памятника Ленину

25 февраля 2019, 16:56

С уважением, Юрий Лактионов

У нас в Гусеве все самое лучшее и по многим показателям мы в передовиках среди муниципалитетов области. Не отстает от данного утверждения и православная община города. По указанию отца Георгия, в церкви, что расположена на ул. Зои Космодемьянской, предлагают всем прихожанам подписать политическое воззвание к властям нашего города с категорическим требованием убрать памятникЕсли будет решен вопрос с переносом памятника В. И. Ленину, то финансирование этого переноса не должно совершаться за государственные средства, так как по мнению авторов воззвания, большинство граждан России не являются почитателями этого политического деятеля.Оставлю на совести составителей данного политического заявления правоту высказываний. Отец Георгий (гражданин Матвееев), как и все жители нашего города имеет право на собственные убеждения, однако использовать церковь, как свою политическую трибуну, думаю перебор.А вы что думаете гусевцы?В приложении скан прокламации распространяемой в церкви.