/ / / Гусевская православная община собирает подписи за снос памятника Ленину

Если будет решен вопрос с переносом памятника В. И. Ленину, то финансирование этого переноса не должно совершаться за государственные средства, так как по мнению авторов воззвания, большинство граждан России не являются почитателями этого политического деятеля.
Оставлю на совести составителей данного политического заявления правоту высказываний. Отец Георгий (гражданин Матвееев), как и все жители нашего города имеет право на собственные убеждения, однако использовать церковь, как свою политическую трибуну, думаю перебор.
А вы что думаете гусевцы?
В приложении скан прокламации распространяемой в церкви.
С уважением, Юрий Лактионов