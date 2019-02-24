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Информационный сайт города Гусева

Ленин остаётся на месте?

24 февраля 2019, 12:17
Недавно наш сайт и сайта Калининграда сообщили как о свершенном событии о том, что памятник Ленину в Гусеве будут переносить, и даже уже выделены на это деньги. Однако 12 февраля появилось информация о расторжении контракта на данный проект.

Не могу сказать чем вызвано данное решение, либо признанием того факта, что общественный совет не имеет на то полномочий чтобы решать вопросы для которых предназначен другой формат — общественные слушанья с приглашением всех жителей города, что и сделал в свое время предшественник господина Китаева. Тогда на это событие пришло 250 человек.

Возможно в службе заказчика застройщика (руководитель Эдуард Грезев) нашли более дешевого проектировщика из местных, и решили сэкономить бюджетные деньги, а само решение переносить памятник у администрации еще осталось, это пока не известно. Но факт остается фактом, на настоящее время контракта на проектирование нет. И возможно и не будет.

Возвращусь к самому решению Общественного совета. На данном совете по болезни, не мог присутствовать один из его членов — председатель общества ветеранов Дацюк Владимир Николаевич . Предлагаю видео и текст выступления с его позицией по данному вопросу.

Сейчас, последние несколько лет, идёт так называемая война памятников. ОБСЕ финансировало огромные деньги через Польшу, чтобы убрать всякую память о нашей Великой Победе. К прошлому юбилею Россию обвинили в развязывании войны, как и Германии, что виноваты одинаково. Сейчас «вкручивается» сознание того, что Россия проигравшая сторона. Поэтому нужно убрать Победу и всё, что с ней связано. В этих условиях Ленин — это основа русского, российского самосознания в Восточной Пруссии. Потому что не было бы Ленина, не было бы Советского Союза. Не было б Советского Союза — не было бы и Красной Армии, столетие которой исполняется в этом году. Не было бы Красной Армии — она не разгромила бы фашизм.

Я говорил одной православной: «Была бы церковь здесь, если бы не было Ленина? Что, фашисты позволили бы поставить все эти храмы?» Об этом надо думать. Я даже не говорю о том, что финны скупили все памятники Советской эпохи и поставили их у себя, как благодарную память. Что Бразильский президент в пятиминутной речи шесть раз благодарил Российского президента за то, что Россия дала миру Ленина. Это говорить не надо. Ленина просто заказали.

Это шло планомерно начиная с этих елей, которых не дали освежить, как положено по правилам градостроительства, и ряд других моментов. Что наши меняющиеся как перчатки властители в районе, в глаза глядя, многие свидетели живы и может быть смотрят это. Я лично задавал вопрос и Цуканову, и всем остальным мэрам. И дружно нам заявляли, что Ленина трогать никто не будет, для того, чтобы не дать возможности людям собраться и изъявить. Подло, по бандитски прямо это всё было сделано. Мол, архитектура сделала. Глупость и некомпетентность того, кто это заявляет. Вначале составляется заказ, что хотят сделать. И власть чётко заявила, что она хочет.

Мы обращались к другим членам Общественного совета, господам Аркадию Лоскутову, Василию Коляго, директору музея Ситниковой Наталье, отцу Георгию и другим, присутствующим на том совете, с предложением на камеру обратится к Гусевцам, и пояснить свое решение при голосовании на общественном совете. К сожалению, по различным причинам они отказались это сделать.

Так что история с переносом памятника Ленину еще не закончена, и, если будет услышана та половина гусевцев, которая против его переноса, то памятник останется на своем законном месте.

Ну, а кого благодарить за экономию средств местного бюджета, (315 тысяч рублей), пока не знаю.

С уважением Юрий Лактионов

P. S. Владимир Николаевич Дацюк в личной беседе мне объяснил его отсутствие на официальных мероприятиях проводимых администрацией, заявив, что больше он в них учувствовать не будет, и он пересмотрел список своих знакомых, и вычеркнул из них тех, кто проголосовал за перенос памятника Ленину.
памятник
6 просмотров   |   Автор: Юрий Лактионов
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