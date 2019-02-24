/ / / Ленин остаётся на месте?

24 февраля 2019, 12:17

Сейчас, последние несколько лет, идёт так называемая война памятников. ОБСЕ финансировало огромные деньги через Польшу, чтобы убрать всякую память о нашей Великой Победе. К прошлому юбилею Россию обвинили в развязывании войны, как и Германии, что виноваты одинаково. Сейчас «вкручивается» сознание того, что Россия проигравшая сторона. Поэтому нужно убрать Победу и всё, что с ней связано. В этих условиях Ленин — это основа русского, российского самосознания в Восточной Пруссии. Потому что не было бы Ленина, не было бы Советского Союза. Не было б Советского Союза — не было бы и Красной Армии, столетие которой исполняется в этом году. Не было бы Красной Армии — она не разгромила бы фашизм.



Я говорил одной православной: «Была бы церковь здесь, если бы не было Ленина? Что, фашисты позволили бы поставить все эти храмы?» Об этом надо думать. Я даже не говорю о том, что финны скупили все памятники Советской эпохи и поставили их у себя, как благодарную память. Что Бразильский президент в пятиминутной речи шесть раз благодарил Российского президента за то, что Россия дала миру Ленина. Это говорить не надо. Ленина просто заказали.



Это шло планомерно начиная с этих елей, которых не дали освежить, как положено по правилам градостроительства, и ряд других моментов. Что наши меняющиеся как перчатки властители в районе, в глаза глядя, многие свидетели живы и может быть смотрят это. Я лично задавал вопрос и Цуканову, и всем остальным мэрам. И дружно нам заявляли, что Ленина трогать никто не будет, для того, чтобы не дать возможности людям собраться и изъявить. Подло, по бандитски прямо это всё было сделано. Мол, архитектура сделала. Глупость и некомпетентность того, кто это заявляет. Вначале составляется заказ, что хотят сделать. И власть чётко заявила, что она хочет.

С уважением Юрий Лактионов