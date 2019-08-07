Главный врач Детской областной больницы Александр Маляров подал в суд на министерство здравоохранения Калининградской области за объявленный выговор после гибели 15-летней Ангелины Разиньковой. Об этом «Клопс» рассказала представитель мамы девочки Ольга Тонких.
Предварительное судебное заседание по иску Малярова назначено на 10 октября. Информация содержится на сайте Центрального суда Калининграда. К дисциплинарной ответственности привлекли также главных врачей Гусевской районной больницы, ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» и ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2».
Кроме того, главврач ДОБ обжаловал решение мирового суда Центрального района, которым медучреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей. Маляров не согласился с обвинениями, предъявленными прокуратурой после проведения проверки, в частности, с тем, что больница нарушила порядок оказания онкологической, реанимационной, кардиологической и психиатрической помощи. Центральный суд Калининграда принял апелляцию медика в понедельник, 5 августа.
15-летняя Ангелина Разинькова умерла через четыре часа после выписки из Детской областной больницы. О том, что девочка скончалась в психиатрической больнице № 2, стало известно 21 февраля. Что пришлось пережить ребёнку, рассказала её мама. Росздравнадзор и прокуратура провели проверки. Выяснилось, что у Ангелины подозревали рак. Кроме того, проверка установила, что девочка была психически здорова и страдала врождённым пороком сердца. Врачи ДОБ заявили, что пациентка не нуждалась в направлении к онкологу и в лечении у кардиолога.
Главврач ДОБ подал в суд на региональный минздрав за выговор после гибели 15-летней школьницы из Гусева
7 августа 2019, 20:04
Смерть школьницы в психбольнице
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