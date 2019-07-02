Мировой суд в Калининграде оштрафовал главврача Детской областной больницы Александра Малярова на 15 тысяч рублей за нарушения при оказании медицинской помощи Ангелине Разиньковой, которая впоследствии умерла в приёмном покое психбольницы. Об этом «Клопс» рассказала юрист Ольга Тонких, представляющая интересы семьи погибшей девочки.
«Дело рассматривалось по административному протоколу, составленному Росздравнадзором, который проводил проверку качества оказания медпомощи Ангелине Разиньковой. Руководитель ДОБ Александр Маляров привлечён к ответственности как должностное лицо по статье 19.20 часть 2 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией — прим. ред.). На него наложили штраф в сумме 15 тысяч рублей», — сообщила Тонких.
Юрист добавила, что в мировом суде Центрального района Калининграда рассматривается также административное дело в отношении юридического лица ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области». Заявление подала прокуратура, которая проводила проверку в учреждении.
Ранее были озвучены результаты проверки ДОБ после смерти 15-летней школьницы. О том, что девочка скончалась в психиатрической больнице № 2, стало известно 21 февраля. Что пришлось пережить ребёнку, рассказала её мама. Региональный СКР возбудил уголовное дело. Росздравнадзор и прокуратура провели проверку. Выяснилось, что у Ангелины подозревали рак. Кроме того, проверка установила, что девочка была психически здорова и страдала врождённым пороком сердца. Но врачи ДОБ заявили, что пациентка не нуждалась в направлении к онкологу и в лечении у кардиолога.
Мировой суд оштрафовал главврача ДОБ после смерти 15-летней девочки из Гусева
2 июля 2019, 20:40
Смерть школьницы в психбольнице
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