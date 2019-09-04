/ / / В Калининградской области из-за АЧС уничтожат почти 43 тыс. свиней

«Животноводству области нанесён огромный ущерб. Кроме того, подобные события наносят огромный вред социальной составляющей: потеря рабочих мест, сокращение налоговых поступлений в бюджет. <…> Управление неоднократно обращало внимание на необходимость санации территории региона путём проведения депопуляции дикого кабана, как основного источника вируса», — заявили в Россельхознадзоре.

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