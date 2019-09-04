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В Калининградской области из-за АЧС уничтожат почти 43 тыс. свиней

4 сентября 2019, 12:52
В Калининградской области из-за АЧС уничтожат почти 43 тыс. свиней
В Калининградской области из-за африканской чумы свиней (АЧС) уничтожат 42 811 голов свиней. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

В ведомстве заявили о резком ухудшении эпизоотической обстановки по АЧС в области. Одной из причин называют инфицированных кабанов, которые живут на территории региона. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия эпидемии.

«Животноводству области нанесён огромный ущерб. Кроме того, подобные события наносят огромный вред социальной составляющей: потеря рабочих мест, сокращение налоговых поступлений в бюджет. <…> Управление неоднократно обращало внимание на необходимость санации территории региона путём проведения депопуляции дикого кабана, как основного источника вируса», — заявили в Россельхознадзоре.

Указом Алиханова, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, на территории «Прибалтийской мясной компании три», расположенной по адресу: Гусевский район, посёлок Кубановка, улица Зелёная, дом 20, введён карантин до 2 октября.

Случаи заболевания АЧС зафиксированы на территории ООО «Прибалтийская мясная компания три» в Гусевском районе. Весь Гусевский городской округ признан первой угрожаемой зоной. Фермерам выплатят по 85 рублей за кило изъятой из-за АЧС свинины.
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