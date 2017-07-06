По делу о сносе комплекса «Березка» назначена экспертиза
6 июль 2017, 19:36
Арбитражный суд в четверг удовлетворил ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы по делу о сносе развлекательного комплекса «Берёзка» в Гусеве, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».Теги: Берёзка
С ходатайством выступила сторона истца, которая настаивает, что строение было в момент сноса в хорошем состоянии. Суд удовлетворил ходатайство и определил поручить ее эксперту Калининградской лаборатории судебных экспертиз, поставить перед экспертом вопрос о действительной рыночной стоимости здания на 8 августа 2016 года, когда было принято решение о сносе, а также определить техническое состояние на эту дату. Заключение должно быть готово через 30 рабочих дней с момента представления эксперту материалов дела.
Отметим, что сторона ответчика и представители третьего лица, ООО «Березка-комплекс», против проведения экспертизы не возражали, но выразили сомнения по поводу выбора эксперта — по их мнению, экспертизу можно было провести быстрее и дешевле. Однако суд удовлетворил ходатайство истца и согласился с его выбором экспертной организации.
Напомним, летом 2016 года в центре Гусева был снесён развлекательный комплекс «Берёзка», который закрывал вид на новый православный храм, построенный на главной площади города. До 2010 года комплекс принадлежал бывшему вице-премьеру Александру Егорычеву, а в последнее время — Антону Егорычеву, и которым руководила бывшая собственница «дачи Геринга» Олеся Сафонова. Четырину принадлежит 50% компании «Берёзка-Комплекс», другая половина — Антону Егорычеву. Директор компании — Олеся Сафонова.
После сноса Виталий Четырин подал в Арбитражный суд иск, в котором заявил, что он не подписывал протокол собрания собственников, на котором было принято решение о сносе. По его словам, он не мог принять участие в собрании и подписать протокол, так как был в тот момент за границей. В качестве доказательства он представил заграничный паспорт и копии авиабилетов, из которых усматривалось, что он в момент проведения собрания действительно находился в Испании.
В конце марта 2017 года Калининградский областной арбитражный суд признал решение внеочередного общего собрания учредителей ООО «Березка-Комплекс» от 08.08.2016 года недействительным.
В марте 2017 года Четырин подал в Калининградский арбитражный суд еще один иск — к директору бывшей «Березки» Олесе Сафоновой, своему партнеру Антону Егорычеву и Александру Егорычеву. Он требует взыскать с них убытки в размере 13,737 млн рублей. Позже суд принял к рассмотрению ходатайство об исключении Александра Егорычева из числа ответчиков, поскольку он не имеет отношения к данному делу.
С ходатайством выступила сторона истца, которая настаивает, что строение было в момент сноса в хорошем состоянии. Суд удовлетворил ходатайство и определил поручить ее эксперту Калининградской лаборатории судебных экспертиз, поставить перед экспертом вопрос о действительной рыночной стоимости здания на 8 августа 2016 года, когда было принято решение о сносе, а также определить техническое состояние на эту дату. Заключение должно быть готово через 30 рабочих дней с момента представления эксперту материалов дела.
Отметим, что сторона ответчика и представители третьего лица, ООО «Березка-комплекс», против проведения экспертизы не возражали, но выразили сомнения по поводу выбора эксперта — по их мнению, экспертизу можно было провести быстрее и дешевле. Однако суд удовлетворил ходатайство истца и согласился с его выбором экспертной организации.
Напомним, летом 2016 года в центре Гусева был снесён развлекательный комплекс «Берёзка», который закрывал вид на новый православный храм, построенный на главной площади города. До 2010 года комплекс принадлежал бывшему вице-премьеру Александру Егорычеву, а в последнее время — Антону Егорычеву, и которым руководила бывшая собственница «дачи Геринга» Олеся Сафонова. Четырину принадлежит 50% компании «Берёзка-Комплекс», другая половина — Антону Егорычеву. Директор компании — Олеся Сафонова.
После сноса Виталий Четырин подал в Арбитражный суд иск, в котором заявил, что он не подписывал протокол собрания собственников, на котором было принято решение о сносе. По его словам, он не мог принять участие в собрании и подписать протокол, так как был в тот момент за границей. В качестве доказательства он представил заграничный паспорт и копии авиабилетов, из которых усматривалось, что он в момент проведения собрания действительно находился в Испании.
В конце марта 2017 года Калининградский областной арбитражный суд признал решение внеочередного общего собрания учредителей ООО «Березка-Комплекс» от 08.08.2016 года недействительным.
В марте 2017 года Четырин подал в Калининградский арбитражный суд еще один иск — к директору бывшей «Березки» Олесе Сафоновой, своему партнеру Антону Егорычеву и Александру Егорычеву. Он требует взыскать с них убытки в размере 13,737 млн рублей. Позже суд принял к рассмотрению ходатайство об исключении Александра Егорычева из числа ответчиков, поскольку он не имеет отношения к данному делу.
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