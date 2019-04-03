Хоккейный клуб «Барсы» занял второе место на международном турнире в Белоруссии

3 апреля 2019, 16:05

С 29 по 31 марта в городе Орша в Белоруссии проходил международный турнир по хоккею «Восточные ворота Белоруссии». В соревнованиях принимали участие команды из Украины, Белоруссии и России (Санкт-Петербург, Смоленск, Гусев).



Наша команда проявила себя достойно и даже пополнила счёт постоянных болельщиков среди родителей команд-участниц турнира.



Спортсмены ХК «Барсы-05», под руководством тренера Ощинского Богдана Валерьевича, привезли в родной город Гусев кубок за 2 место, уступив ХК «Невский» из Санкт-Петербурга и оставив позади ХК «Славутич» (Смоленск) и команды из Белоруссии и Украины.



За время прибытия в Белоруссии ребята не только получили очередной игровой опыт, но и побывали болельщиками взрослой Лиги чемпионата Белоруссии на решающих играх плей-офф, окунувшись в праздник хоккея.

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