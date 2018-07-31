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Мероприятия на территории Гусевского городского округа в августе 2018 года

31 июля 2018, 12:30
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в августе 2018 года
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в августе 2018 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

1 августа в 18.00 — Открытие выставочного проекта «Память о Забытой войне…»
Гусевский историко-краеведческий музей, большой выставочный зал

4 августа в 14.00 — День посёлка Кубановка
п. Кубановка

5 августа — Акция ко Дню светофора «Красный. Желтый. Зеленый»
Гусевское библиотечное объединение

7 августа в 18.00 — Литературно-музыкальная гостиная в рамках проекта «Память о забытой войне…»
Гусевский историко-краеведческий музей

9 августа в 09.00 — Торжественное возложение венков и цветов к братской могиле в рамках молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав -2018»
п. Маяковское

10 августа в 09.00 — Торжественное возложение венков и цветов в рамках молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав -2018» по рекам Калининградской области, посвященной 73-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Памятник С. И Гусеву

11 августа в 11.00 — День физкультурника
Городской стадион

11 августа в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ"среди Территориальных отделов по стритболу (мужчины, женщины)
Городской стадион

12 августа — День посёлка Михайлово
п. Михайлово

15 августа в 15.00 — Молодежная акция «Память»
Территория Физкультурно-оздоровительного комплекса

18 августа — День посёлка Маяковское
п. Маяковское

19 августа в 11.00 — Фестиваль «Попробуй себя в ГТО»
Городской стадион

22 августа — Выставка-информация «Триединство России: герб, флаг, гимн»
Гусевское библиотечное объединение

22 августа с 13.00 до 15.00 — Видеоинформация у книжной выставки ко Дню Государственного флага России «Три цвета русской славы»
Гусевское библиотечное объединение

22 августа — Молодежная акция, посвященная Дню Государственного Флага РФ

23 августа в 15.00 — Молодежная акция «Память»
Территория бывшей МОУ СОШ № 3

25 августа в 20.00 — Ежегодная акция «Ночь кино»
Гусевский историко-краеведческий музей

25 августа в 14.00 — Торжественное открытие Международного легкоатлетического пробега Гусев — Голдап, приуроченного к 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева
ул. Ю. Смирнова (Братская могила)

26 августа в 14.00 — День посёлка Калининское
п. Калининское

28 августа в 11.00 — Автопробег, посвященный 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева
Памятник С. И Гусеву — п. Подгоровка — ул. Ю. Смирнова
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