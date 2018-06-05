Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Отремонтируют уличное освещение на улице Вокзальной и в пяти посёлках округа
Информационный сайт города Гусева

Отремонтируют уличное освещение на улице Вокзальной и в пяти посёлках округа

5 июня 2018, 16:41
Отремонтируют уличное освещение на улице Вокзальной и в пяти посёлках округа
В рамках Программы конкретных дел в Гусевском городском округе проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту уличного освещения в городе Гусеве на ул. Вокзальной, в посёлке Фурманово на ул. Центральной (от д. № 37 до д. № 49), в посёлке Северный (от дома № 55 до дома № 46), в посёлке Липово на ул. Колхозной (от дома № 28 до дома № 29), в посёлке Первомайское на ул. Дружбы (от пересечения с ул. Центральной до д. № 14), в посёлке Маяковское на ул. Маяковского (от д. № 54 до д. № 60).

Максимальная цена контракта оценивается в 1 475 149 рублей. Аукцион состоится 13 июня 2018 года.
аукцион программа конкретных дел освещение ремонт
216 просмотров   |   1 комментарий
0
Мебельная база
Другие новости по теме
Городская администрация защитила программу конкретных дел на 2018 год
Городская администрация защитила программу конкретных дел на 2018 год
Финансирование программы конкретных дел будет продолжено
Финансирование программы конкретных дел будет продолжено
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
Администрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домов
Администрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домов
Гость Андрей
# 1Гость Андрей
На Вокзальной никогда уличного освещения и не было!! Единственный фонарь стоит на углу с улицей Менделеева.
Вчера, 19:26   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»