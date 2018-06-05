В рамках Программы конкретных дел в Гусевском городском округе проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту уличного освещения в городе Гусеве на ул. Вокзальной, в посёлке Фурманово на ул. Центральной (от д. № 37 до д. № 49), в посёлке Северный (от дома № 55 до дома № 46), в посёлке Липово на ул. Колхозной (от дома № 28 до дома № 29), в посёлке Первомайское на ул. Дружбы (от пересечения с ул. Центральной до д. № 14), в посёлке Маяковское на ул. Маяковского (от д. № 54 до д. № 60).
Максимальная цена контракта оценивается в 1 475 149 рублей. Аукцион состоится 13 июня 2018 года.
Отремонтируют уличное освещение на улице Вокзальной и в пяти посёлках округа
5 июня 2018, 16:41
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