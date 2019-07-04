Мировой суд Центрального района Калининграда оштрафовал ГБУЗ «Детская областная больница» на 100 тысяч рублей за нарушения при оказании медицинской помощи Ангелине Разиньковой, которая умерла через четыре часа после выписки из учреждения. Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Решение вынесено по постановлению прокуратуры, проводившей проверку ДОБ после трагедии. Суд согласился с доводами надзорного органа, что больницей был нарушен порядок оказания онкологической, реанимационной, кардиологической и психиатрической помощи. ГБУЗ «Детская областная больница» признана виновной как юрлицо по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований).
В мировом суде Центрального района Калининграда 1 июля рассмотрели административное дело в отношении руководителя ДОБ Александра Малярова. Он оштрафован на 15 тыс. рублей как должностное лицо по статье 19.20 часть 2 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией).
Ранее были озвучены результаты проверки ДОБ после смерти 15-летней школьницы. О том, что девочка скончалась в психиатрической больнице № 2, стало известно 21 февраля. Что пришлось пережить ребёнку, рассказала её мама. Региональный СКР возбудил уголовное дело. Росздравнадзор и прокуратура провели проверку. Выяснилось, что у Ангелины подозревали рак. Кроме того, проверка установила, что девочка была психически здорова и страдала врождённым пороком сердца. Но врачи ДОБ заявили, что пациентка не нуждалась в направлении к онкологу и в лечении у кардиолога.
Мировой суд оштрафовал ДОБ на 100 тыс. рублей после смерти 15-летней школьницы из Гусева
4 июля 2019, 20:45
Смерть школьницы в психбольнице
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