Минздрав Калининградской области отказался раскрыть результаты внутренней проверки, которая проводилась после смерти 15-летней девочки из Гусева в приемном покое психиатрической больницы Калининграда.
В ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» в ведомстве ответили, что не могут предоставить данные сведения, поскольку согласно федеральному закону они «составляют врачебную тайну».
Также в региональном минздраве отказались комментировать решения мирового суда о привлечении к административной ответственности ГБУЗ «Детская областная больница» и его главврача Александра Малярова из-за смерти школьницы.
«Министерство здравоохранения Калининградской области не является участником (стороной) по данным делам, поэтому предоставление каких-либо комментариев по данному вопросу не представляется возможным», — сообщили в ведомстве.
15-летняя Ангелина Разинькова умерла через четыре часа после выписки из Детской областной больницы. О том, что девочка скончалась в психиатрической больнице № 2, стало известно 21 февраля. Что пришлось пережить ребёнку, рассказала её мама. Росздравнадзор и прокуратура провели проверки. Выяснилось, что у Ангелины подозревали рак. Кроме того, проверка установила, что девочка была психически здорова и страдала врождённым пороком сердца. Врачи ДОБ заявили, что пациентка не нуждалась в направлении к онкологу и в лечении у кардиолога.
Минздрав отказался раскрыть результаты проверки после смерти 15-летней девочки из Гусева
3 сентября 2019, 12:46